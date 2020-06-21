УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Одессе топливо из затонувшего танкера вылилось в море: опубликованы фото

Одесские чиновники проводят объяснительную работу с горожанами и туристами ‒ по поводу того, что временно купаться в море пока нельзя.

21 июня 2020, 15:22
Корабль
В Одессе топливо из затонувшего танкера вылилось в море / Думская

Из танкера Delfi, который затонул близ берега одесского пляжа Дельфин, в море выливается топливо.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает местное издание Думская.

Пятно разлива с громадной скоростью увеличилось и достигло зоны водоема, в которой купаются отдыхающие.

Как позднее заявили чиновники из Департамента городского хозяйства Одесского городского совета около 13:00, сорбент топлива был в кратчайшие сроки доставлен на место инцидента и разлив был оперативно локализован.

Сейчас одесские чиновники проводят объяснительную работу с горожанами и туристами ‒ по поводу того, что временно купаться в море пока нельзя. Кроме того, специалисты регулярно сделали замеры качества воды.

Корабль

Напомним, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило в штормовую погоду малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов бедствия. В итоге танкер навалился бортом на волнорез и застрял. Экипаж в составе трех людей пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.

новости Одессы танкер топливо экология
Сейчас вы просматриваете новость «В Одессе топливо из затонувшего танкера вылилось в море: опубликованы фото». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

16:14
Боевики "ДНР" рассказали, когда откроют для проезда первый КПВВ
15:26
Смягчения карантина не будет: названы регионы, которые тонут в "пасти" коронавируса Видео
15:22
В Одессе топливо из затонувшего танкера вылилось в море: опубликованы фото
14:45
"Вернуть Беларусь под плетку и одеть в лапти": Лукашенко предупредил белорусов об опасности
14:28
Трагедия на Позняках в Киеве: версии, жертвы, помощь пострадавшим и судьба дома Фото Видео
13:59
"Незаконные и неадекватные": в России разругали санкции против Северного потока-2
13:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июня: защитный купол и приятные перемены Видео
13:15
Коронавирус у Кадырова: глава Чечни сдал анализ и рассказал о результатах
13:12
Девятиэтажку на Позняках демонтируют, жильцов поселят в интернате - Кличко Фото Видео
12:59
Аваков назвал две версии взрыва в девятиэтажке на столичных Позняках Фото Видео
12:34
Взрыв жилого дома на Позняках в Киеве: нашли тело второго погибшего Фото Видео
12:32
"Что будет делать московитская челюсть?": в Сети расхвалили рестораны, отказавшиеся от русского языка
11:44
Военный эксперт рассказал, чем опасны украинские ракеты для российского флота
11:16
Мощный взрыв в Киеве: есть жертва Фото Видео
10:48
Коронавирус продолжает штурмовать Киев: опять заболели десятки человек Видео
10:35
В Киеве произошел мощный взрыв: названа возможная причина Фото Видео
10:22
Порошенко вынес приговор не только себе, но и Украине мнение
10:13
"Пи*арасы!": экс-нардеп обвинил ПриватБанк в пропаганде "идеологии извращений"
09:41
Заболеть тяжелым коронавирусом: ученые доказали, что COVID-19 нападает по крови Видео
09:31
На Днепропетровщине в ужасном ДТП погибли три человека: дети в тяжелом состоянии Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять