В Одессе топливо из затонувшего танкера вылилось в море: опубликованы фото

В Одессе топливо из затонувшего танкера вылилось в море / Думская

Из танкера Delfi, который затонул близ берега одесского пляжа Дельфин, в море выливается топливо.

Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщает местное издание Думская.

Пятно разлива с громадной скоростью увеличилось и достигло зоны водоема, в которой купаются отдыхающие.

Как позднее заявили чиновники из Департамента городского хозяйства Одесского городского совета около 13:00, сорбент топлива был в кратчайшие сроки доставлен на место инцидента и разлив был оперативно локализован.

Сейчас одесские чиновники проводят объяснительную работу с горожанами и туристами ‒ по поводу того, что временно купаться в море пока нельзя. Кроме того, специалисты регулярно сделали замеры качества воды.

Напомним, в ночь на 23 ноября к одесскому пляжу Дельфин прибило в штормовую погоду малый танкер Delfi. Судно терпело бедствие в Одесском заливе несколько часов, не пытаясь зайти в порт, и не подавало сигналов бедствия. В итоге танкер навалился бортом на волнорез и застрял. Экипаж в составе трех людей пришлось эвакуировать в сложных условиях – все трое моряков были госпитализированы с обморожениями в одесские больницы.