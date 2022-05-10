Автомобильное сообщение в освобожденных регионах восстановлено на 70% – Тимошенко

Автомобильное сообщение

В освобожденных от российских оккупантов регионах идет восстановление разрушенной инфраструктуры. В частности, силами дорожников уже восстановлено 70% автодорог, а силами железнодорожников – 42% сообщений.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, на Киевщине уже возобновлено движение на всех временных переправах, кроме тех, которые нуждаются в дополнительных мерах по разминированию. Также первую электричку принял вокзал города-героя Ирпеня благодаря отстроенному железнодорожному мосту.

"На днях на железнодорожный вокзал города-героя Ирпень прибыла первая электричка после окончания боевых действий. Меньше чем через месяц железнодорожники Львовского мостостроительного отряда, а также специалисты Государственной спецслужбы транспорта отстроили железнодорожный мост в Ирпене", – отметил он.

В свою очередь, возобновляют работу органы местного самоуправления, ГСЧС, областные военные администрации, также разворачиваются гуманитарные штабы. По состоянию на сегодняшний день уволены 1003 населенных пункта.

"Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 70% населенных пунктов", – рассказал Тимошенко.

Кроме того, силами коммунальщиков, спасателей и специалистов возобновляется работа критических коммуникаций, мобильной и интернет-связи, налаживается работа почты.

"Результаты восстановления критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках: газовое обеспечение – в 650 населенных пунктах; электроэнергия – в 83%; водоснабжение и водоотвод – в 60%; работа АЗС – в 49%; услуги мобильной связи и Интернета – в 720; банки работают в около 300 населеных пунктов; Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800", – подчеркнул Тимошенко.

Восстановительные работы продолжаются также в Харьковской области, где ГСЧС и коммунальщики постоянно работают с последствиями ракетных ударов, идет восстановление электро-, водо- и газоснабжения, а также ремонтируются дороги.

Параллельно правительство прорабатывает план восстановления и модернизации страны, который находится на этапе финализации полученных данных относительно потребностей каждого региона, отметил заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, было возобновлено транспортное сообщение между Киевом и Полтавой на трассе М-03.