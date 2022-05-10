УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Автомобильное сообщение в освобожденных регионах восстановлено на 70% – Тимошенко

10 мая 2022, 16:11

На Киевщине уже возобновлено движение на всех временных переправах, кроме тех, которые нуждаются в дополнительных мерах по разминированию.

дороги
Автомобильное сообщение

В освобожденных от российских оккупантов регионах идет восстановление разрушенной инфраструктуры. В частности, силами дорожников уже восстановлено 70% автодорог, а силами железнодорожников – 42% сообщений.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

По словам Тимошенко, на Киевщине уже возобновлено движение на всех временных переправах, кроме тех, которые нуждаются в дополнительных мерах по разминированию. Также первую электричку принял вокзал города-героя Ирпеня благодаря отстроенному железнодорожному мосту.

"На днях на железнодорожный вокзал города-героя Ирпень прибыла первая электричка после окончания боевых действий. Меньше чем через месяц железнодорожники Львовского мостостроительного отряда, а также специалисты Государственной спецслужбы транспорта отстроили железнодорожный мост в Ирпене", – отметил он.

В свою очередь, возобновляют работу органы местного самоуправления, ГСЧС, областные военные администрации, также разворачиваются гуманитарные штабы. По состоянию на сегодняшний день уволены 1003 населенных пункта.

"Разминирование уже проведено в 224 населенных пунктах. Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных населенных пунктах. Органы местного самоуправления заработали в 70% населенных пунктов", – рассказал Тимошенко.

Кроме того, силами коммунальщиков, спасателей и специалистов возобновляется работа критических коммуникаций, мобильной и интернет-связи, налаживается работа почты.

"Результаты восстановления критической инфраструктуры в деоккупированных городах и поселках: газовое обеспечение – в 650 населенных пунктах; электроэнергия – в 83%; водоснабжение и водоотвод – в 60%; работа АЗС – в 49%; услуги мобильной связи и Интернета – в 720; банки работают в около 300 населеных пунктов; Укрпочта возобновила предоставление своих услуг почти в 800", – подчеркнул Тимошенко.

Восстановительные работы продолжаются также в Харьковской области, где ГСЧС и коммунальщики постоянно работают с последствиями ракетных ударов, идет восстановление электро-, водо- и газоснабжения, а также ремонтируются дороги.

Параллельно правительство прорабатывает план восстановления и модернизации страны, который находится на этапе финализации полученных данных относительно потребностей каждого региона, отметил заместитель руководителя ОП.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, было возобновлено транспортное сообщение между Киевом и Полтавой на трассе М-03.

viber
война в Украине инфраструктура Кирилл Тимошенко война России и Украины
Реклама
Популярное
Большое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летомБольшое счастье и семейное благополучие: кому из знаков повезет в любви летом История только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной ДжолиИстория только начинается: у неженатого Ермака показали его милое общение с Анджелиной Джоли "Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России"Люди зомбированы": Наталья Могилевская рассказала о родственниках в России "Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам"Бабушке стыдно брать еду": Бузова опозорилась с подачками российским пенсионерам День матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогимДень матери в Украине 2022: душевные поздравления, картинки и открытки самым дорогим
Поддержите Главред

Последние новости

16:23

Убегали так, что кинули "трофей": бойцы ВСУ нашли в окопах русских украденную стиральную машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ночь: среди украинских бойцов много раненныхВидео

16:11

Автомобильное сообщение в освобожденных регионах восстановлено на 70% – Тимошенко

16:09

Сколько вложили в Лободу: стало известно об инвестициях Крапивиной в певицу

16:01

Военный эксперт назвал сроки окончания войны и объяснил, что "добьет" РФВидео

Реклама
15:40

Оккупанты отступают из Харьковской области, бросая на свалках тела своих солдат - обладминистрация

15:40

Немецкий концерн готов передать Украине 100 БМП Marder – СМИВидео

15:31

Брак Бекхема под угрозой? Фанаты разглядели угрожающие знаки на фото

15:31

Победа Украины в войне с Россией предопределена: почему засуетилась и чего боится Германиямнение

15:15

Предатель сдал оккупантам схему тоннелей: в СБУ рассказали, как рашисты попали на АзовстальВидео

15:13

Третья мировая война началась: Вятрович назвал способ победы над ПутинымВидео

15:08

Россия снова атакует Украину, но план Путина провалится: у него останется только два варианта – МВДВидео

14:58

"Такого народа нет и нас надо вырезать": подробности о нападении в Берлине от Натальи МосейчукВидео

14:36

Не мама: дочь Дженнифер Лопес шокировала своим внешним видом

14:34

ВСУ выбивают оккупантов из-под Харькова: Гиркин закатил истерику из-за бегства рашистовВидео

14:15

Россия – страна-террорист, ее действия в Украине это геноцид: сейм Литвы принял резолюциюВидео

13:54

"Свалка" трупов под Донецком: тысячи тел рашистов гниют под открытым небом - перехват СБУВидео

13:28

Убегали от ВСУ вплавь: на Луганщине украинские военные уничтожили вражескую технику и понтоныВидео

13:27

Путину воевать с Украиной все тяжелее: почему РФ достала из закромов допотопные ракетымнение

13:14

Накроет жара до +29 градусов, но с грозами: подробный прогноз погоды в Украине

Реклама
13:00

Армия Украины крушит редкую технику войск РФ: разбита боевая машина огнеметчиков оккупантовВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 11 мая 2022: Овнам – пророческие сны, Тельцам – потери, Козерогам – выигрыш

12:58

"Крокодил" уничтожен на Харьковщине: ВСУ сбили ударный вертолет РФФотоВидео

12:22

Топливный кризис: в Кабмине назвали новую цену на бензин и дизельВидео

12:13

Только искры полетели: артиллеристы ВСУ эффектно уничтожили тяжелую технику врагаВидео

11:51

Выбить врага из Украины: Кулеба назвал новую цель в войне с РФВидео

11:43

Думают, как уменьшить позор: пропагандистам РФ сказали готовить россиян к возможному поражению в войнеВидео

11:33

Лунный календарь на июнь 2022: самые лучшие и опасные дни

11:27

Рвались в Харьков, но попали на ВСУ: колонну оккупантов РФ разгромили, а технику утащили на трактореВидео

11:03

Жизнь после 9 мая: каким будет третий этап войны с Россиеймнение

10:56

В Нацгвардии раскрыли детали подготовки эвакуации защитников МариуполяВидео

10:55

"Для меня этот праздник священный": еще один украинский артист развлекал россиян на 9 мая

10:50

Пытался двигаться "как раньше": британский офицер обратил внимание на набухшего Путина на парадеВидео

10:28

Вышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУВидео

10:26

В Изюме под завалами разрушенного РФ дома нашли тела 44 погибшихВидео

10:12

"Звезды сгорают, а мы будем жить": защитница Мариуполя "Пташка" опровергла слухи о своей гибелиВидео

09:58

Из патриотов – в предатели: Аваков пообещал лично пристрелить одиозного КивуВидео

09:36

Блины от "тети Суп" и мало еды: спасенные из Азовстали рассказали, как они выживали в подземельеВидео

09:36

День семьи 2022: дата праздника, сердечные поздравления и картинки

09:34

Украина воюет с шакаламимнение

Реклама
09:28

В Азове рассказали о подготовке военной операции по деблокаде МариуполяВидео

09:00

Белорусские добровольцы обезвредили снайперов РФ: одного убили, второго взяли в пленВидео

08:50

Историческая ошибка: как Россия навсегда потеряла право называться победителем нацизмамнение

08:40

Чеченский батальон, который помогает защищать Украину, захватил трофейный российский "Солнцепек"Видео

08:34

Евровидение 2022: когда состоится и кому пророчат победу букмекеры

08:26

Оккупанты РФ готовят новый штурм: в Генштабе назвали два опасных направленияВидео

08:17

Гороскоп на сегодня, 10 мая 2022: Львам – счастливые перемены, Козерогам – враги, Водолеям – везение

08:08

ВСУ выбили оккупантов из 4 населенных пунктов на Харьковщине – продолжается контрнаступлениеВидео

07:57

ВСУ уничтожили "боевого бурята" – чемпиона по танковому биатлонуВидео

07:33

Приметы на 10 мая: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день маяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять