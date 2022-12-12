Автономное питание в блэкаут: в Украине запущена карта заведений с генераторами

Теперь пользователи сами обозначают на интерактивной карте, есть ли в заведении генератор и интернет.

В Украине появилась карта заведений с генераторами / ТСН

Карту заведений в Украине, обеспеченных генераторами и точками доступа к Интернету, сами корректируют посетители.

О функции Обратная связь на интерактивной карте рассказали в проекте ЛУН Город.

Отмечается, что теперь пользователи сами обозначают, есть ли в заведении генератор и интернет.

Обратим внимание, что на интерактивную карту уже нанесено более 10 тысяч кафе, магазинов, заправок и "Пунктов несокрушимости", работающих во время блэкаута.

При этом благодаря комментариям реальных посетителей можно узнать детали о том или ином заведении – например, стабильно ли работает интернет во время отключений.

Как работает Карта заведений

Оставить детали о заведении могут как владельцы, так и гости. Для этого достаточно зайти с телефона и пометить в карточке заведения:

Генератор;

WiFi;

Starlink;

Зарядка телефона;

рассказать ли тепло там.

Заведения, работу которых подтвердили пользователи, обозначены малым синим кругом с желтой лампочкой.

/ misto.lun.ua

Ранее в Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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