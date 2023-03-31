Ажиотаж в аптеках отменяется: в Минздраве успокоили украинцев относительно продажи лекарств по рецепту

Отпуск рецептурных препаратов по-прежнему осуществлялся по назначению врача, фактически добавляется лишь возможность воспользоваться электронным рецептом.

В Минздраве успокоили украинцев относительно продажи лекарств по рецепту / коллаж фото УНИАН

Начиная с 1 апреля, рецептурные лекарства будут доступны для продажи в аптеках как по электронному, так и бумажному рецепту. Однако в аптеках возник ажиотаж, поскольку граждане начали опасаться, что без наличия рецепта не будет возможности приобрести необходимые медикаменты.

"Начиная с 1 апреля рецептурные лекарства можно будет приобрести в аптеке еще и по электронному рецепту. Это сделает процесс назначения более простым и эффективным. В то же время в Украине бумажные рецепты продолжат действовать как минимум до завершения военного положения", - сообщило Министерство здравоохранения.

Ведомство напоминает, что отпуск рецептурных препаратов и раньше осуществлялся по назначению врача, фактически добавляется лишь возможность воспользоваться электронным рецептом.

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"Минздрав не расширяет перечень рецептурных лекарств и не делает все лекарственные средства рецептурными. То есть все те лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, с апреля можно будет получить, воспользовавшись электронным рецептом", - отметили в министерстве.

Также разъяснение предоставил и директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Левон Никогосян:

Количество новых препаратов в перечне тех, которые выдаются по электронному рецепту – 0.

Количество изменений, которые касаются обычного потребителя – 0.

Электронные рецепты на те лекарства, по которым поднялся такой ажиотаж, работают уже больше года.

Электронный рецепт – нормальная мировая практика контроля за количеством потребления медикаментов, которые пациенту не выписывает врач.

На время военного положения Министерство здравоохранения Украины позволяет выписывать наряду с электронными рецептами рецепты бумажные.

Рецепт на лекарства может выписывать семейный или лечащий врач.

"Поэтому призываю всех. Пожалуйста, прекратите стоять в очередях. Я не знаю, зачем вам так необходимы несколько десятков доз определенных препаратов. Но поводов паниковать действительно нет", - написал глава горздрава.

Напомним, в Украине с 1 октября 2021 года больничные листы оформляются исключительно онлайн. Для того, чтобы открыть больничный лист, пациент обязательно должен посетить семейного врача, а вот закрыть его можно будет автоматически в онлайн-режиме.

Позже министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил - украинцы, которые хотят получить больничный, потому что подхватили грипп, ОРВИ или коронавирус, могут сделать это без визита в медучреждение. Этот вопрос можно решить с врачом в телефонном режиме.

Однако такую справку могут выписать только на 5 дней, пояснил чиновник.

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