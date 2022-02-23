Байден предупредил Зеленского, что Россия атакует Украину в течение 48 часов - иноСМИ

Байден считает, что Путин нападет в течение двух дней / Reuters

Администрация президента Джо Байдена проинформировала президента Украины Владимира Зеленского об оценке разведки, которая выяснила, что Россия готовится провести полномасштабное вторжение в нашу страну в течение следующих 48 часов.

"Президент Украины был предупрежден, что Россия, скорее всего, начнет вторжение в течение 48 часов на основании разведывательных данных США", - сообщил Newsweek официальный представитель США .

Также отмечается, что сегодня утром Россия нарушила воздушное пространство Украины, совершив непродолжительный полет над Украиной, возможно, разведывательным самолетом.

"Путин не может дольше держать так много войск в полевых условиях", - сказал еще один источник.

По словам представителя американской разведки, оценка Пентагона включает российские авиаудары, крылатые ракеты и наземное вторжение.

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Предполагается, что вторжение будет включать в себя не только наступление из удерживаемого промосковскими повстанцами региона Донбасс на востоке, куда в понедельник были отправлены дополнительные российские подразделения, которых Москва называет "миротворцами", но и крупное наступление на Киев от северной границы с Белоруссией, где российские войска недавно провели совместные учения со своим союзником.

Также в США утверждают, что операция начнется с кибератаки, за которой последует наземное вторжение, и оно, вероятно, произойдет ночью.

Россия вводит войска на Донбасс

Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой "ДНР" и "ЛНР". С ними подписаны "договора о дружбе".

После этого Россия начала вводить войска на оккупированный Донбасс.

22 февраля российский парламент ратифицировал "соглашения" России и "ЛДНР". Их подписал Путин. Россия, таким образом, официально признала "государственность" "ДНР" и "ЛНР".

Совет Федерации РФ предоставил президенту Владимиру Путину право использовать войска за границей для запуска военных подразделений на оккупированные районы Донбасса.

Украина готовится объявить чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует такой режим.

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