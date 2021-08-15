Беленюк заявил в полицию об оскорблениях расистов и описал их приметы

Беленюк написал заявление в полицию / noc-ukr.org

Олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк, на которого ранее набросились в центре Киева с расистскими обвинениями, написал по этому поводу заявление в полицию.

Как сообщает "Страна", он был допрошен следователем в качестве потерпевшего.

По словам Беленюка, инцидент произошел вблизи памятника жертвам терроризма на улице Мечникова, рядом с домом №14. Спортсмен шел по своим делам и в это время к нему подошли двое парней, которые кричали в адрес Жана фразы: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку".

Отмечается, что полиция уже изъяла видеозаписи с места совершения преступления и пытается установить личности обидчиков. Предполагается, что оскорбила чемпиона "уличная шпана", которая даже не знала, что перешла дорогу чемпиону Олимпиады в Токио по борьбе".

Однако теперь обидчикам Беленюка грозит до 3 лет тюрьмы по ч.1 ст.161 УК Украины.

Атака расистов на Беленюка - о чем писал Главред:

В центре Киева неизвестные напали на Жана Беленюка и выкрикивали расистские оскорбления в его сторону.

Полиция уже начала расследование этого инцидента. Сведенья об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.