"Берегут мышей и ежиков": в Укрзализныци оправдались за кошение заснеженных ЖД путей

В Укрзализныци оправдались за кошение заснеженных ЖД путей / скриншот с видео

На Закарпатье железнодорожников заставили обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на снег. Во "Львовской зализныци" заявили, что это делается для того, чтобы уберечь от стресса мышей и ежей.

Сотрудники "Укрзализныци" говорят, что и сами не понимают, почему их в снег заставили косить кустарники, пишет "ТСН".

Такое необычное задание от руководства они получили еще в январе. С косилками вдоль путей работники прошли почти 10 километров.

"Трудно, тяжело работать. Видите, что невозможно ноги вытащить из снега", - признался один из работников.

Не косишь - выговор

Люди признаются, что если бы не выполнили приказ руководства, могли бы получить выговоры. Железнодорожников с косилками в январе видели и на Полтавщине, и на Львовщине.

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Во "Львовской зализныци" говорят, что их работники и дальше будут косить в снегах. Там убеждены, что зима для обрезки кустарников на путях подходит как нельзя лучше.

Берегут от стресса мышей и ежиков

Во "Львовской зализныци" объяснили, что с весны до осени ремонтируют колеи, а на кошение времени просто не хватает.

"Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну", – рассказал спикер "Львовской зализныци" Андрей Везденко.

Железнодорожники говорят, что такие работы будут проводиться до весны - надо убрать еще почти 70 километров вдоль путей.