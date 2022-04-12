"Бери все, что будет там": мужчина из РФ подговаривал сына оккупанта воровать снасти для рыбалки

Мужчина из РФ подговаривал сына оккупанта воровать снасти для рыбалки / Википедия

Российские агрессоры продолжают в массовом порядке регулярно грабить жилища украинцев на оккупированных территориях. Более того, периодически наглость у них достигает пиковых значений и телефонируют родственникам в Россию и консультируются ‒ дескать, чего бы украсть еще. Один из таких разговоров оккупанта-мародера с отцом перехватили и опубликовали сотрудники Службе безопасности Украины.

Оккупант сказал отцу, что в чужом доме нашел несколько коробок с рыболовным снаряжением, поэтому позвонил в Россию прямо из разграбленного дома, чтобы поинтересоваться, что же украсть из дома "богатого рыболова".

В ответ отец оккупанта посоветовал "брать все" и "заказал" крючки для удочки.

"Да ладно? Ты знаешь, сколько те воблеры (специальные крючки для рыбной ловли – Главред) стоят сейчас, которые я раньше покупал по 800 рублей? Уже по 2 тысячи лежат. Бери все, что будет там, но смотри только аккуратно. Чтобы мародерство вам там не приписали. Это, вроде как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто", ‒ поучает мужчина сына-мародера.

Читайте такжеЛитры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупанта

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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