Берлин усилит Киев системами ПВО: Зеленский раскрыл детали переговоров с Шольцем

Лидеры Украины и ФРГ скоординировали шаги по обеспечению оборонной и политической поддержки Киева.

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ФРГ передаст Украине еще одну установку IRIS-T / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Olaf Scholz

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, во время которого стороны обсудили поставки систем ПВО.

"Я разговаривал с Олафом Шольцем и поблагодарил его за значительную двустороннюю помощь Германии в сфере обороны и ее лидерство в объединении партнеров для поддержки Украины. Канцлер Шольц подтвердил, что шестая запланированная система ПВО IRIS-T будет поставлена в Украину до конца этого года", — написал Зеленский в соцсети Х.

Стороны также обсудили поставки систем ПВО в 2025 г., а также возможность дополнительной помощи со стороны Германии в сфере противовоздушной обороны. Кроме этого, Зеленский и Шольц скоординировали шаги по обеспечению "максимально возможной" оборонной и политической поддержки Украины.

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"Мы согласились с важностью сохранения формата "Рамштайн" и проведения следующего заседания координационной группы", — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что на саммите G20 в Бразилии должно быть представлено видение Украиной справедливого и прочного мира. Зеленский поблагодарил Германию за ее готовность поддержать Украину в этих усилиях.

/ @ZelenskyyUa

Ранее сообщалось о том, что Германия выделила Украине большой пакет помощи. В обновленный перечень вошли 8 танков LEOPARD 1 A5, 20 боевых машин пехоты MARDER, 4 бронеавтомобиля MRAP.

Как сообщал Главред, ранее Германия передала Украине новый пакет военной помощи, который включает более 20 танков Leopard 1 A5 и более 60 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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Что известно о IRIS-T SLM IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

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