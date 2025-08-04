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Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет

Мария Николишин
4 августа 2025, 16:52
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В НБУ неожиданно опустили стоимость гривни.
Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет
Курс доллара и евро на 5 августа / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют во вторник
  • На сколько ослабла гривна

На вторник, 5 августа, установлен новый официальный курс валют. Что интересно, стоимость евро и доллара резко подскочила. Об этом известно из данных на сайте НБУ.

Так, курс доллара к гривне на завтра установлен на уровне 41,79 грн/долл. Украинская валюта ослабла на 3 копейки.

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Кроме того, по отношению к евро гривна также ослабла. Стоимость евро на 5 августа установлена на уровне 48,35 грн/евро. Гривна упала на 71 копейку.

Стоит добавить, что на межбанке сегодня курс доллара упал на 4 копейки до 41,76-41,79 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. А на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 45 копеек до 48,65 гривен.

Каким будет курс валют до конца недели

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой уже сообщал, что поведение евро является очень непредсказуемым. Его стоимость в течение недели может меняться в соответствии с мировыми событиями.

Однако, по его словам, курсовые колебания доллара будут оставаться достаточно предсказуемыми. Стоимость этой валюты вероятно будет держаться на уровне 41,6-42 грн/долл.

Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года, но к концу 2026 года валюта может стоить уже 46 гривен.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что с начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара - примерно на 13-15%.

В то же время, эксперт Александр Хмелевский сказал, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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