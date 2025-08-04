Бешеный скачок вверх: новый курс доллара и евро неприятно удивляет

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют во вторник
- На сколько ослабла гривна
На вторник, 5 августа, установлен новый официальный курс валют. Что интересно, стоимость евро и доллара резко подскочила. Об этом известно из данных на сайте НБУ.
Так, курс доллара к гривне на завтра установлен на уровне 41,79 грн/долл. Украинская валюта ослабла на 3 копейки.
Кроме того, по отношению к евро гривна также ослабла. Стоимость евро на 5 августа установлена на уровне 48,35 грн/евро. Гривна упала на 71 копейку.
Стоит добавить, что на межбанке сегодня курс доллара упал на 4 копейки до 41,76-41,79 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня. А на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,95 гривен, курс евро вырос на 45 копеек до 48,65 гривен.
Каким будет курс валют до конца недели
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой уже сообщал, что поведение евро является очень непредсказуемым. Его стоимость в течение недели может меняться в соответствии с мировыми событиями.
Однако, по его словам, курсовые колебания доллара будут оставаться достаточно предсказуемыми. Стоимость этой валюты вероятно будет держаться на уровне 41,6-42 грн/долл.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital отмечалось, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года, но к концу 2026 года валюта может стоить уже 46 гривен.
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорил, что с начала 2025 года и до июля евро ощутимо укрепился против доллара - примерно на 13-15%.
В то же время, эксперт Александр Хмелевский сказал, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущими месяцами.
Читайте также:
- Более 1 500 грн ежемесячно: пенсионерам Украины выплатят приятные надбавки
- Украинским пенсионерам начали приходить не маленькие штрафы: в чем причина
- Урожай картофеля упал на 25-30%: аграрий рассказал, взлетят ли до небес цены осенью
Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред