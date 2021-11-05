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"Бешеный темп" COVID-19: украинцев предупредили о 50 тысячах новых больных в сутки

5 ноября 2021, 08:46
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Цифры инфицирования коронавирусом в Украине опять поползут вверх, говорит Виктор Досенко.

Жуткие кадры из антиковидных больниц
Украинцев предупредили о нарастании эпидемии коронавируса / facebook.com/moz.ukr

В Украине заболеваемость коронавирусом будет расти небывалыми темпами, вскоре возможны новые антирекорды, заявил заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А.Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко.

В эфире телеканала Obozrevatel он подчеркнул, что нет никакого основания говорить, что Украина вышла на "плато по инфицированию коронавирусом", поэтому ждать уменьшения числа заболевших в ближайшее время "нет смысла".

Эксперт не исключил, что в день в Украине могут фиксироваться до 50 тысяч новых случаев инфицирования.

"Заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами", – сказал медик.

Он также обратил внимание на то, что в Украине система охраны здоровья перегружена, и нее нет возможностей для увеличения мощности.

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Собеседник уверен в том, что цифры инфицирования коронавирусом в Украине опять поползут вверх, несмотря на вероятный спад в ближайшее время.

"Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать", – добавил Досенко.

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Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро пятницы, 5 ноября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 26 488 жителей страны. В том числе заболели 1 654 ребенка и 488 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 5 497 человек; летальных случаев - 696; выздоровели 13 281 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев коронавиурса зарегистрировали в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.

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Виктор Досенко коронавирус в Украине
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