Бъет ногами и поливает кипятком: в Днепре женщина жестоко издевается над собственной матерью

Соседи утверждают, что пытки происходят регулярно. Они уже устали вызывать копов.
В Днепре соседи женщины, которая живет с матерью, просят о помощи в защите пенсионерки. Они утверждают, что дочь регулярно издевается над бабушкой, а крики из квартиры уже невозможно выдержать.
Как говорится телеграмм-канале "Х* Днепр", женщина даже поливает мать кипятком.
"Дочь бьет собственную мать, обливает кипятком, бьет ногами, ругается трехэтажными матами. Ежедневно пожилая женщина чувствует мучения и страдания, проживая с этим тираном. Вызвали неоднократно полицию, но никто ничего не делает. А бедная старушка так и страдает от насилия дочери", — сказано в сообщении.
В сеть слили адрес семьи, которая проживает в Днепре по проспекту Слобожанский, 99, и добавили два жутких видео.
На кадрах пожилая женщина сидит на полу на лестничной площадке и просит, чтобы дочь ее не трогала. Ее ноги и руки покрыты ранами.
"Животное ты обос**ное", - говорит в ответ дочь. Однако, когда видит соседей, сразу же меняет свою риторику и пытается затащить пенсионерку в квартиру.
На другом видео из квартиры слышен душераздирающий крик матери:
"Не бей меня, прошу не бей".
Напомним, на Львовщине в городке Сокаль произошел вопиющий инцидент. На местного жителя напали неизвестные люди и нанесли ему четыре колото-резанных раны. Окровавленный мужчина самостоятельно добрался до больницы, однако не получил помощи от медиков.
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