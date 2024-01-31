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Без подготовки не примут: мужчин на госслужбу будут брать только с военным опытом

Руслана Заклинская
31 января 2024, 16:28
В законопроекте о мобилизации предлагают изменения в условия трудоустройства на государственную службу мужчин.
Без подготовки не примут: мужчин на госслужбу будут брать только с военным опытом
Военная подготовка теперь обязательна для всех, кто хочет работать на государственной службе / Коллаж: Главред, фото: Верховная Рада Украины, Командование Сил специальных операций ВС Украины

Мужчин, которые впервые трудоустраиваются на государственную службу, предлагают принимать на работу только в случае, если они имеют базовую общевойсковую подготовку или уже проходили военную службу. Об этом указано в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета" на сайте Верховной Рады.

Без подготовки не примут: мужчин на госслужбу будут брать только с военным опытом
Текст сравнительной таблицы законопроекта / Фото: скриншот

Согласно предложению, мужчин в возрасте до 60 лет, которые не имеют базовой общевойсковой подготовки или военного опыта, не будут принимать на государственную службу. Однако это правило не распространяется на освобожденных от прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или признанных по состоянию здоровья непригодными к прохождению военной службы.

Кроме этого, нововведение не касается действующих государственных служащих, а лишь тех, кто будет устраиваться на государственную службу впервые.

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Законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января Кабинет министров Украины отправил в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации, которая предусматривает ряд важных изменений в сфере военной службы и мобилизации. Согласно пояснительной записке, этот законопроект имеет ряд важных положений, среди которых - совершенствование процедуры воинского учета, изменения в призывном возрасте, предоставление дополнительного отпуска военнослужащим, которые были освобождены из плена, а также привлечение органов местного самоуправления к проведению мобилизационных мероприятий.

Также глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что народные депутаты могут рассмотреть обновленную версию законопроекта о мобилизации уже 6 февраля. Голосование первого чтения запланировано на эту дату.

Кроме этого, нардеп Ярослав Железняк отметил, что время вынесения законопроекта на второе чтение будет определено Комитетом, и вероятно, это произойдет не ранее 22 февраля. В случае значительного количества правок процедура рассмотрения может затянуться на несколько дней. По его словам, закон не вступит в силу до марта, а после его принятия предусматривается месяц переходного периода.

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