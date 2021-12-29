"Без зарплаты не останется": Сергея Лещенко возвращают в Набсовет "Укрзализныци"

Сергей Лещенко / УНИАН

Бывший народный депутат Сергей Лещенко вернется в Наблюдательный совет "Укрзализныци".

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, соответственное решение было принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров Украины.

"Сегодня Правительство также рассматривало некоторые вопросы, которые касались наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця". А именно – избрание победителей отбора на должности членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Амелина А. И., Долла Александера, Карновски Якуба, Хафера Гепарда как независимых членов. А также еще трех членов наблюдательного совета, как представителей государства – Москаленко С. В., Давида Ломджарии и знаменитого железнодорожника Сережу Лещенко! Так что, судя по всему, без зарплаты Лещенко на следующий год не останется", - сообщил нардеп.

Напомним, в сентябре этого года Кабинет министров Украины не продлил контракты с председателем наблюдательного совета Укрзализныци Шевки Аджунером и членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым.

Читайте также"Опять выгреб?", "Не напрягайся, ваза треснет": Гончаренко и Лещенко пособачились в СетиСогласно документу, 21 сентября были прекращены полномочия председателя наблюдательного совета Аджунера, а также членов наблюдательного совета Матье, Лещенко и Журавлева.

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