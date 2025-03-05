БІГОЗБІР.Пробудження превратит ваши тренировки в донаты

С 8 марта по 13 апреля ваши пробежки будут становиться донатами для ВСУ и других благотворительных инициатив! Компания Run Ukraine вместе с партнерами запускает БІГОЗБІР.Пробудження, чтобы мотивировать украинцев регулярно тренироваться и таким образом помогать украинской армии. В этом году БІГОЗБІР.Пробудження проводится уже во второй раз — в прошлом году он собрал 8 000 000 грн.
Любой желающий может бесплатно присоединиться к одному из сборов на сайте, а затем просто регулярно выходить на пробежки.
Каждая пробежка становится донатом.
Больше пробежек — больше донатов на выбранный сбор.
Как это работает?
Каждая ваша пробежка превращается в реальную финансовую помощь ВСУ и благотворительным фондам по тарифу 1 км = 10 грн. Эти деньги на счета фондов перечисляют бизнес-партнеры.
БІГОЗБІР.Пробудження объединяет 5 ответственных бизнесов и 5 благотворительных сборов. У всех сборов разные цели: закупка РЭБов, реабилитация раненых военных, помощь детям с нарушением слуха — каждый может выбрать инициативу, которую хочет поддержать.
Теперь очередь за украинцами и друзьями Украины из-за границы: нужно просто зарегистрироваться на БІГОЗБІР.Пробудження и начать бегать ради одного из сборов:
- Почувствуй сердцем – измени мир бегом (ПриватБанк и ОО "Відчуй"). Цель — 1 000 000 гривен
- Беги — врага глуши (Work.ua и 3 ОШБр). Цель — 1 000 000 гривен
- Километры для Альфы (Ябко и подразделение Альфа (СБУ)). Цель — 1 000 000 гривен
- Сделай Next Step с AB Games (AB Games и Next Step). Цель — 1 000 000 гривен
- Бежим быстро — бьем точно (VUSO страхование и подразделение Ястребы). Цель — 2 000 000 гривен
Если вы пробежите всего 4 км, на счет выбранного фонда поступит 40 гривен. Если будете бегать три раза в неделю по 4 км, это уже 120 гривен. А так как БІГОЗБІР.Пробудження длится шесть недель, этот донат можно увеличить в 6 раз.
В 2024 году участники БІГОЗБІР.Пробудження набегали 8 000 000 грн для ВСУ и благотворительных фондов. В этом году вы можете добавить к сбору и свои километры!
Как присоединиться к БІГОЗБІР.Пробудження?
- Выберите инициативу, которую хотите поддержать.
- Бесплатно зарегистрируйтесь на сайте Киевского полумарафона и в беговом приложении Strava (оно нужно для отслеживания пробежек).
- С 8 марта регулярно выходите на пробежки.
- Не забывайте включать трекер Strava, чтобы каждая тренировка превращалась в донат.
- С восторгом наблюдайте на сайте, как закрывается сбор — благодаря силе ваших ног и вашей дисциплине!
Каждый зафиксированный километр превращается в 10 гривен доната.
Но тем, кто хочет донатить больше, стоит помнить о двух важных датах:
? 23 марта (во время VUSO Десятка Незламності. Київ)
? 12-13 апреля (на Киевском полумарафоне Незламності)
В эти дни каждый километр будет стоить дороже. Донатить бегом в эти даты будет особенно выгодно!
? Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к БІГОЗБІР.Пробудження.
Пусть наши километры помогают тем, кто нас защищает!
Если нужно что-то подкорректировать или адаптировать, дай знать!
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