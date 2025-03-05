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БІГОЗБІР.Пробудження превратит ваши тренировки в донаты

Олег Макаров
5 марта 2025, 12:16новости компании
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БИГОСБОР. Пробуждение
БИГОЗБИР.Пробуждение

С 8 марта по 13 апреля ваши пробежки будут становиться донатами для ВСУ и других благотворительных инициатив! Компания Run Ukraine вместе с партнерами запускает БІГОЗБІР.Пробудження, чтобы мотивировать украинцев регулярно тренироваться и таким образом помогать украинской армии. В этом году БІГОЗБІР.Пробудження проводится уже во второй раз — в прошлом году он собрал 8 000 000 грн.

Любой желающий может бесплатно присоединиться к одному из сборов на сайте, а затем просто регулярно выходить на пробежки.

Каждая пробежка становится донатом.

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Больше пробежек — больше донатов на выбранный сбор.

Как это работает?

Каждая ваша пробежка превращается в реальную финансовую помощь ВСУ и благотворительным фондам по тарифу 1 км = 10 грн. Эти деньги на счета фондов перечисляют бизнес-партнеры.

БІГОЗБІР.Пробудження объединяет 5 ответственных бизнесов и 5 благотворительных сборов. У всех сборов разные цели: закупка РЭБов, реабилитация раненых военных, помощь детям с нарушением слуха — каждый может выбрать инициативу, которую хочет поддержать.

Теперь очередь за украинцами и друзьями Украины из-за границы: нужно просто зарегистрироваться на БІГОЗБІР.Пробудження и начать бегать ради одного из сборов:

  • Почувствуй сердцем – измени мир бегом (ПриватБанк и ОО "Відчуй"). Цель — 1 000 000 гривен
  • Беги — врага глуши (Work.ua и 3 ОШБр). Цель — 1 000 000 гривен
  • Километры для Альфы (Ябко и подразделение Альфа (СБУ)). Цель — 1 000 000 гривен
  • Сделай Next Step с AB Games (AB Games и Next Step). Цель — 1 000 000 гривен
  • Бежим быстро — бьем точно (VUSO страхование и подразделение Ястребы). Цель — 2 000 000 гривен

Если вы пробежите всего 4 км, на счет выбранного фонда поступит 40 гривен. Если будете бегать три раза в неделю по 4 км, это уже 120 гривен. А так как БІГОЗБІР.Пробудження длится шесть недель, этот донат можно увеличить в 6 раз.

В 2024 году участники БІГОЗБІР.Пробудження набегали 8 000 000 грн для ВСУ и благотворительных фондов. В этом году вы можете добавить к сбору и свои километры!

Как присоединиться к БІГОЗБІР.Пробудження?

  1. Выберите инициативу, которую хотите поддержать.
  2. Бесплатно зарегистрируйтесь на сайте Киевского полумарафона и в беговом приложении Strava (оно нужно для отслеживания пробежек).
  3. С 8 марта регулярно выходите на пробежки.
  4. Не забывайте включать трекер Strava, чтобы каждая тренировка превращалась в донат.
  5. С восторгом наблюдайте на сайте, как закрывается сбор — благодаря силе ваших ног и вашей дисциплине!

Каждый зафиксированный километр превращается в 10 гривен доната.

Но тем, кто хочет донатить больше, стоит помнить о двух важных датах:

? 23 марта (во время VUSO Десятка Незламності. Київ)

? 12-13 апреля (на Киевском полумарафоне Незламності)

В эти дни каждый километр будет стоить дороже. Донатить бегом в эти даты будет особенно выгодно!

? Регистрируйтесь на сайте и присоединяйтесь к БІГОЗБІР.Пробудження.

Пусть наши километры помогают тем, кто нас защищает!

Если нужно что-то подкорректировать или адаптировать, дай знать!

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