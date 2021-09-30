"Битва за трусы": в Днепре покупатели штурмом взяли магазин секонд-хенда

Украинцы штурмовали вход в магазин дешевой одежды / Скриншот

В Днепре горожане устроили штурм магазина подержанной одежды в день завоза. Толпа покупателей яростно пыталась втиснуться в приоткрытую дверь, не обращая внимания на тот факт, что своими действиями они могли нанести травмы и серьезные увечья любому из участников давки.

Автор ролика, ставший свидетелем происходящего, назвал инцидент "битвой за трусы" и отметил, что вход в магазин штурмовали и пожилые, и молодые днепряне. Тем временем охранникам магазина приходилось вручную держать металлическое ограждение, передает "РБК Украина".

Пользователи сети с грустью отреагировали на видео. По словам комментаторов, люди готовы "вырывать друг другу глотки" из-за дешевой одежды. Впрочем, справедливости ради стоит отметить, что украинцы штурмовали секонд-хенд не ради забавы, а из-за проблем с деньгами и банального желания хоть немного сэкономить.

Из положительного в этой ситуации – большинство покупателей в масках.

Ранее похожий случай произошел в Полтаве, где покупатели устроили "штурм" одного из магазинов, который торгует секонд-хендом. Охранник магазина из последних сил держался за перила.