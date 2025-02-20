Бизнес-ассоциации Украины требуют прекратить давление Госпродпотребслужбы на предпринимателей

Госпродпотребслужба (ГППС) активизировала контроль над табачными киосками в городах. Впрочем, впоследствии большинство результатов деятельности сотрудников службы было признано незаконным. Об этом сообщил в своем блоге на Цензор.нет экономический эксперт Борис Кушнирук.
В сентябре 2015 года правительство утвердило постановление № 667, которое возложило на ГППС обязанность реализовывать политику по сокращению потребления табачных изделий и контролю над рекламой. В 2023-м ГППС выписала предпринимателям 334 штрафа на общую сумму более 9,5 млн грн.
Однако с февраля 2022 года по сентябрь 2024 года 91% наложенных штрафов суды отменили из-за ненадлежащей юридической аргументации. ГППС не только утратила средства для госбюджета, но еще и вынуждена уплатить значительные судебные расходы. Проблема заключается в том, что ГППС часто путает рекламу с информацией о товаре, ведь потребитель имеет право знать, что он покупает.
Верховный Суд Украины в своем решении в январе 2025 года отметил, что ГППС не имела права проводить плановые и внеплановые проверки во время войны согласно постановлению Кабинета Министров. Это может привести к полной отмене всех наложенных ранее штрафов.
В последнее время внимание к самодеятельности ГППС растет, и бизнес-ассоциации, такие как IСС Ukraine, призвали к проверке решений службы из-за их противоправности. В частности, данная ассоциация отметила, что действия ГППС создают дополнительные трудности для предпринимателей, ухудшая бизнес-климат.
Также обращение от Европейской Бизнес Ассоциации указывает на необходимость ограничения внеплановых проверок, проводимых ГППС. Их следует делать только в исключительных случаях, чтобы предотвратить дальнейшее давление на бизнес в Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред