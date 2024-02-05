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"Бочка без дна": РФ собрала 60 тысяч оккупантов, но вооружить может лишь треть - ISW

Анна Ярославская
5 февраля 2024, 08:39
Российская оборонка, вероятно, не сможет обеспечить техникой и вооружением новые резервы, несмотря на способность РФ поддерживать нынешний темп операций.
Российские военные
Сейчас в российских войсках в резерве находятся около 60-62 тысяч человек / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Страна-агрессор Россия сконцентрировала на оккупированных территориях Украины резервы солдат, но это не значит, что оккупанты планируют операции - лишь треть из них обеспечена вооружениями.

В отчете Института изучения войны за 4 февраля аналитики цитируют военного обозревателя Константина Машовца, который заявил, что сейчас в российских войсках в резерве находятся 17 полков, 16 батальонов и два полково-батальонно-тактических отряда. Общее количество российских военнослужащих в резерве составляет около 60-62 тысяч человек. При этом достаточно вооруженными и обеспеченными техникой являются лишь около 20 тысяч тактического и оперативно-тактического резерва.

Наибольшие резервы России сосредоточены на юге Украины. Южная группировка войск отвечает за Бахмутское и Авдеевское направления, и, по мнению Машовца, сосредоточение резерва в этом районе совпадает с направлениями сосредоточения наступательных усилий российских войск.

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Днепровская группировка войск, которая действует в оккупированной Херсонской области, находится на третьем месте по численности резервов — более 70 тысяч военнослужащих сосредоточены на восточном берегу реки Днепр в Запорожской и Херсонской областях.

Машовец считает, что резервы Днепровской группировки сил, вероятно, могли бы легко продвинуться на Запорожском направлении, если того потребуют обстоятельства.

Центральная группировка войск, которая отвечает за Лиманское направление, имеет наименьшую концентрацию резервов из-за меньшей оперативной полосы, которая требует меньшего количества войск.

"Российские войска смогут свободно перемещать свои резервные сосредоточения между различными участками фронта, пока Россия удерживает стратегическую инициативу на театре действий. Активная украинская оборона на всем театре военных действий в 2024 году передаст стратегическую инициативу России, позволяя Москве определять, где, когда и в каком масштабе происходят боевые действия в Украине, и должным образом распределять российские ресурсы, заставив Украину отвечать", — пишут аналитики ISW.

При этом эксперты считают, что несмотря на наличие больших резервов, Россия не способна их полностью обеспечить.

"Российская оборонно-промышленная база вряд ли сможет полностью обеспечить российскую резервную рабочую силу, несмотря на способность России поддерживать текущий темп операций и постоянные усилия по расширению российской оборонной базы. Оперативно-стратегические резервы в целом не боеспособны, но российское командование склонно рассматривать его резервную составляющую как "бочку без дна", — говорится в отчете.

Россия способна производить около 250-300 новых танков в год и капитально отремонтировать около 250-300 танков, которые находились на долгосрочном хранении.

По оценкам ISW, Россия будет иметь возможность расширить свою "оборонку" и накопить ресурсы, если она будет поддерживать инициативу на всей территории военных действий в течение 2024 года, хотя вряд ли в достаточной степени, чтобы обеспечить большое количество мобилизованных резервистов или призывников в этом году.

Ситуация на фронте

На данный момент российские войска сохраняют инициативу в войне против Украины, но несмотря на все усилия они не могут достичь существенного прогресса. Режим российского диктатора Владимира Путина "очень далек" от достижения своих военных целей. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Эстонии Ээро Ребо.

Президент России Владимир Путин угрожает новым наступлением Украине. Он заявил, что собирается "демилитаризовать" ее на такое расстояние, чтобы до РФ не доставало дальнобойное оружие. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что задумал диктатор, способна ли российская армия реализовать идеи "большого наступления".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не видит потенциала для масштабного наступления российских оккупантов или изменения линии фронта в краткосрочной перспективе. В интервью CNN он заявил, что ближайшие полгода на фронте будут интересными, а Украина будет восстанавливать справедливость.

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