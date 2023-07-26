Боец ВСУ Карась – о Пригожине: дождется смуты в Россию и вернется в Москву

Боевики ЧВК Вагнер не будут воевать в Украине, поскольку Пригожин понимает, что оккупантов России ждет провал фронта и катастрофа, отметил Евгений Карась.

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Пригожин и Вагнер дождутся, когда в России вспыхнет, и будут действовать - Карась / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин вместе со своими боевиками дождется смуты в стране-агрессоре России и вернется в Москву. В РФ множество внутренних разборок – Пригожин просто ждет, когда все это вспыхнет. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась.

В интервью Главреду он рассказал о том, что вагнеровцы не будут воевать в Украине поскольку понимают – российских оккупантов ждет катастрофа.

Пригожин со своими боевиками вернется в Москву, когда в России произойдет смута.

"Пригожин уже сделал заявление и сказал, что "вагнеровцы" сейчас не будут воевать в Украине, потому что там происходит "позор". То есть он понимает, что там будет провал фронта и катастрофа российской армии. Он сказал, что мы "еще вернемся, когда так будет надо". Но я думаю, что он вернется в Москву, а не на фронт. Они дождутся "смуты" и, как это было при большевиках, когда царь уже по полной облажается, захлопнется в подвале, а они зайдут туда, в числе десантников или еще кого-то", - считает Карась.

Также военный акцентировал внимание на том, что в России продолжается волна внутренних противостояний.

"Мы же видим столкновения внутри России - ЧВК против Минобороны, отдельные генералы Минобороны против Шойгу, "кадыровцы" против "пригожинцев", ФСБ против Кадырова, ФСБ против отдельных кланов Минобороны. "ЛНР" и "ДНР" вообще были ритуально унижены Россией, потому что ими назначили руководить дагестанца, а корпусом "ДНР", кажется, вообще "кадыровца"…На фоне такого клубка разборок, само собой, у Пригожина достаточно рабочий план относительно ожидания, когда это вспыхнет", - подчеркнул Евгений Карась.

Смотрите видео, в котором Карась рассказал, что Пригожин может вернуться в Москву:

Россия после мятежа Пригожина

Журналисты The Moscow Times опубликовали материал, в котором говорилось о том, что Кремль начал "прятать" Путина после мятежа Пригожина.

По словам собеседников издания, в московской верхушке опасаются дворцового переворота, все попали под подозрение ФСБ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что власть Путина "треснула" после того, как в России случился мятеж Пригожина.

В то же время он предупредил главаря ЧВК Вагнер об опасности, поскольку Кремль способен расправляться со своими оппонентами.

Журналисты The Washington Post опубликовали статью, в которой рассказали о панике в Кремле во время мятежа Пригожина.

Согласно их данным, вертикаль власти Путина в день бунта ЧВК Вагнер оказалась неспособна принимать решительные меры.

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