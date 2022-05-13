Боец ВСУ в Луганской области из ПЗРК Stinger сбил ударный вертолет Ми-24 армии РФ за 35 млн долларов

Вертолет Ми-24 ВВС России / dshv.mil.gov.ua

Боец Вооруженных сил Украины применил переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger против группы ударных российских вертолетов Ми-24. В итоге был сбит ведущий вертолет второй пары. Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как сообщает ДШВ в Facebook, украинские десантники продолжают стоять на страже обороны государства. В четверг, 12 мая, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины продемонстрировал свое мастерство. В Луганской области ему удалось обнаружить группу из 4 вертолетов врага. При помощи ПЗРК Stinger он сбил ведущий вертолет ударный вертолет второй пары.

Читайте такжеВышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУПримечательно, что украинский боец сбил ударный вертолет Ми-24 – один из самых дорогих вертолетов в мире, его ориентировочная стоимость – более 35 миллионов долларов. Один ПЗРК Stinger стоит менее 40 тысяч долларов.

Армия Украины разбивает военную технику оккупантов РФ

Ранее ВСУ на южном направлении сокрушили зенитно-ракетный комплекс врага Тор, а также другую военную технику, среди которой РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки, а также беспилотный летательный аппарат Орлан-10. Оккупанты собирались перебросить ЗРК на остров Змеиный.

Оккупационные войска России на войне против Украины теряют и редкие виды военной техники. В частности, ВСУ разбили российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т (объект 564). Такая техника используется для перевозки личного состава огнеметного отделения войск.

В Харьковской области в ходе боев за Старый Салтов украинские военные ударом из противотанкового гранатомета "Карл Густав" уничтожили новый российский танк Т-90М Прорыв. Сокрушили вражескую боевую машину военные 227-батальона 127-й бригады Территориальной обороны.

Смотрите видео ТСН – Россия обстреливает позиции ВСУ в Донецкой области артиллерией, танками, вертолетами и ракетами

Главред рекомендует: