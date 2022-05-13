Боец ВСУ в Луганской области из ПЗРК Stinger сбил ударный вертолет Ми-24 армии РФ за 35 млн долларов

Российский "Крокодил" был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом Stinger, стоимость которого менее 40 тысяч долларов.
Боец Вооруженных сил Украины применил переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger против группы ударных российских вертолетов Ми-24. В итоге был сбит ведущий вертолет второй пары. Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как сообщает ДШВ в Facebook, украинские десантники продолжают стоять на страже обороны государства. В четверг, 12 мая, стрелок-зенитчик 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины продемонстрировал свое мастерство. В Луганской области ему удалось обнаружить группу из 4 вертолетов врага. При помощи ПЗРК Stinger он сбил ведущий вертолет ударный вертолет второй пары.
Читайте такжеВышли из окружения РФ, разбили 25 единиц техники и спасли Харьков: Бутусов рассказал о подвиге ВСУПримечательно, что украинский боец сбил ударный вертолет Ми-24 – один из самых дорогих вертолетов в мире, его ориентировочная стоимость – более 35 миллионов долларов. Один ПЗРК Stinger стоит менее 40 тысяч долларов.
Армия Украины разбивает военную технику оккупантов РФ
Ранее ВСУ на южном направлении сокрушили зенитно-ракетный комплекс врага Тор, а также другую военную технику, среди которой РСЗО Град, самоходные артиллерийские установки, а также беспилотный летательный аппарат Орлан-10. Оккупанты собирались перебросить ЗРК на остров Змеиный.
Оккупационные войска России на войне против Украины теряют и редкие виды военной техники. В частности, ВСУ разбили российскую тяжелую боевую машину огнеметчиков БМО-Т (объект 564). Такая техника используется для перевозки личного состава огнеметного отделения войск.
В Харьковской области в ходе боев за Старый Салтов украинские военные ударом из противотанкового гранатомета "Карл Густав" уничтожили новый российский танк Т-90М Прорыв. Сокрушили вражескую боевую машину военные 227-батальона 127-й бригады Территориальной обороны.
Смотрите видео ТСН – Россия обстреливает позиции ВСУ в Донецкой области артиллерией, танками, вертолетами и ракетами
Главред рекомендует:
- Главная роль для крейсера Москва в захвате Одессы: СМИ узнали о разбитых ВСУ планах РФ
- ВСУ разбили "вагнеровцев" на Донбассе - остатки наемников бегут с передовой
- Армия Украины разбила бригаду войск России: враг потерял 60% личного состава – Генштаб ВСУ
- "Победить зло непросто, но мы это сделаем": боец ВСУ и бригада разбили три десятка бронетехники РФ
- Точные удары по позициям врага: бойцы ВСУ разбили три САУ войск России в Харьковской области