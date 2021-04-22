Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери

Боевики убили украинского военного / УНИАН

22 апреля боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Как сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденное.

"Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки. Боевики также стреляли вблизи поселка Зайцево из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Вблизи Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы из противотанковых ракетных комплексов.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАваков обратился к РФ из-за агрессии на Донбассе

Также оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Песков, а неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кремле объявили о реакции Путина по встрече с Зеленским на Донбассе

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред: