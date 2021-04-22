Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на востоке Украины.
22 апреля боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб.
Как сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденное.
"Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки. Боевики также стреляли вблизи поселка Зайцево из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.
Вблизи Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы из противотанковых ракетных комплексов.
"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.
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Также оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Песков, а неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - говорится в сообщении.
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Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:
- 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
- На следующий день боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.