УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери

22 апреля 2021, 18:23
Прослушать новость
Остановить

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на востоке Украины.

Танк ВСУ
Боевики убили украинского военного / УНИАН

22 апреля боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Как сообщает пресс-центр командования операции Объединенных сил в Facebook, вражеские обстрелы были зафиксированы недалеко от населенного пункта Пивденное.

"Оккупанты открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и противотанковой пушки. Боевики также стреляли вблизи поселка Зайцево из минометов калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

Вблизи Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, российско-оккупационные войска обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Шумы из противотанковых ракетных комплексов.

"В результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - говорится в сообщении.

Читайте такжеАваков обратился к РФ из-за агрессии на Донбассе

Также оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Песков, а неподалеку Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих договоренностей о режиме прекращения огня", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Кремле объявили о реакции Путина по встрече с Зеленским на Донбассе

Обострение на Донбассе - о чем ранее сообщал Главред:

  • 26 марта российские незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции ООС на Донбассе вблизи Шумов. В результате вражеского огня погибли 4 украинских военных. Из-за этого президент Украины Владимир Зеленский призвал всех лидеров стран нормандской четверки приложить максимальные усилия для того, чтобы на Донбассе был полностью сохранен режим прекращения огня.
  • 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
  • 5 апреля боевики на Донбассе обстреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов украинские позиции возле Авдеевки. В результате вражеского обстрела смертельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил.
  • На следующий день боевики атаковали украинских военных на Донбассе. В результате минометного обстрела и подрыва военного автомобиля погибли двое военнослужащих ВСУ.

боевики ВСУ война на Донбассе
Сейчас вы просматриваете новость «Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врачи указали на продукты, которые улучшают кровообращениеВрачи указали на продукты, которые улучшают кровообращение Два пути решения конфликта между Москвой и КиевомДва пути решения конфликта между Москвой и Киевом Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар Зеленский обратился к Путину и озвучил предложениеЗеленский обратился к Путину и озвучил предложение Шойгу объявил об отведении войск России от границ УкраиныШойгу объявил об отведении войск России от границ Украины

Последние новости

08:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
Реклама
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
Реклама
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
Реклама
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
18:27
The Hardkiss перенесла концерт в Украине и назвала новую дату
18:23
Боевики на Донбассе обстреляли ВСУ, украинская армия несет потери Видео
18:12
В Мариуполе мужчина топором разгромил супермаркет АТБ Видео
18:03
Когда закончится локдаун в Киеве: названы сроки и условие Видео
18:00
Авторы Elite Dangerous объявили дату выхода крупного дополнения Odyssey Видео
17:34
Зеленский оценил отвод российских войск от границ Украины Видео
17:27
Названы сроки предоставления Украине плана действий по членству в НАТО Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять