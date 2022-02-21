Боевики накрыли Счастье мощным огнем: остановлена Луганская ТЭС, взорвана АЗС

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

В понедельник, 21 февраля, в результате вражеского обстрела приостановлена работа Луганской теплоэлектростанции в Счастье Луганской области вследствие повреждения всех отходящих от нее линий электропередач.

"Повреждения на всех линиях отходящих электропередач, подходящих к Луганской ТЭС в Счастье. Станция остановлена!" - написал глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

Ранее он сообщил, что поселок Врубовка и город Счастье находятся под обстрелом со стороны российских наемников, повреждена инфраструктура, доступа ремонтных бригад для ее восстановления пока что нет.

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

Оператор системы распределения ООО "Луганское энергетическое объединение" сообщило, что из-за остановки станции значительно снижена надежность электроснабжения потребителей северной части области.

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в Счастье в результате обстрела со стороны российских наемников загорелась и взорвалась АЗС.

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/ Facebook/sergey.gaidai.loga

/ Facebook/sergey.gaidai.loga

"В результате обстрела боевиками из оккупированных территории пгт Счастье загорелась и взорвалась АЗС", - написал он в Telegram-канале.

Резкое обострение на Донбассе

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине. Детей и персонал пришлось эвакуировать, их отвели в безопасное место. Дети не пострадали потому, что были на занятиях в другом помещении. Однако трое работников садика получили контузии и были доставлены в больницу.

Через полтора часа оккупанты обстреляли поселок Врубовка Северодонецкого района. В результате обстрела было повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые вынуждены были спасаться в подвале школы.

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