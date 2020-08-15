"Недружественный шаг": в СНБО резко ответили на выдачу Беларусью боевиков РФ Москве

Беларусь выдала РФ задержанных боевиков / Скриншот

Приняв решение о передаче России задержанных боевиков Вагнера, власть Беларуси приняла не правовое решение, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы СНБО.

По словам Данилова, решение Минска "не соответствует духу двусторонних взаимоотношений и является недружественным шагом по отношению к Украине".

По его мнению, решение белорусских властей негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина собрала достаточно доказательств участия боевиков Вагнера в вооруженном конфликте на Донбассе в составе незаконных вооруженных формирований.

"Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", - добавил Данилов.

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Напомним, Беларусь выдала Российской Федерации 32 задержанных под Минском боевиков частной военной компании Вагнера.

Беларусь обратилась к украинским властям относительно проверки причастности задержанных к совершению преступлений в Украине.

Офис генпрокурора Украины направил в Генеральную прокуратуру Беларуси запросы относительно выдачи 28 боевиков ППК Вагнера.

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Всем боевикам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины).