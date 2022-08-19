"Боевые кролики роют тоннели в Беларусь": на Волыни терробороновцы открыли хозяйство на позициях

Тероборона, Волынь / скриншот из видео

Бойцы волынской терробороны обустроили свои позиции как полноценные хозяева ‒ засеяли газон, посадили цветы, выложили деревянную дорожку, наладили подачу и нагрев воды, а также сделали тренажерный зал и разводят кроликов. Об этом говорится в репортаже портала Суспильне.

"Готовим сейчас свинину, болгарский перец, помидоры, лучок. Это так можно сказать собственный рецепт. Каждый по-своему обустраивается, создает уют, если есть условия. Я думаю, во всех подразделениях так, потому что мы такие есть, мы – украинцы", – говорит терробороновец Андрей.

Кроме того, терробороновцы обустроили место для тренировок. В тренажерном зале под открытым небом чаще всего занимается спортом офицер-психолог Олег (позывной "Маленький Билли").

"Занимался рукопашным боем, то есть уровень чемпионатов Украины и области. Сейчас сложно поддерживать боевую подготовку на том уровне, на котором она была, но кто хочет, тот найдет время", ‒ рассказал боец.

Также бойцы активно разводят кроликов, нутрий и свиней. Для животных оборудовали специальные блиндажи.

"Запрограммированные как надо, боевые кролики. Командир поставил боевую задачу понемногу воспитывать биологическое оружие. Понемногу роют тоннели, скоро будут в Беларуси", –иронизируют терробороновцы.

Напомним, ранее на Виннитчине похоронили бойца ВСУ Геннадия Борщевского из села Горячковка, который погиб 25 апреля в одном из первых боев с оккупантами под Изюмом.

Со своей возлюбленной Татьяной Геннадий в раннем возрасте создали семью. Без отца осталось целых пятеро детей ‒ трое сыновей и две дочери.

До того сообщалось - в селе Гребельки, что на Киевщине, российские захватчики 3 марта сразу убили одного сына пенсионерки Надежды и ранили второго.

Владимир погиб на месте. Олег выжил, однако получил тяжелые ранения в плечи. Несчастной женщине самой пришлось отмывать в доме кровь своего убитого сына и хоронить в своем дворе.

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