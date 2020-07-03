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В Слуге народа назвали кандидата на пост главы НБУ

Ирина Верещук отдает предпочтение кандидатуре Богдана Данилишина.

3 июля 2020, 11:31
Данилишин
Богдан Данилишин / фото:blog.i.ua

В партии Слуга народа поддержат кандидатуру Богдана Данилишина на должность главы Национального банка Украины.

Как подчеркнула нардеп от Слуги народа Ирина Верещук в эфире канала НАШ, она отдает предпочтение кандидатуре Данилишина, который на сегодня является главой Совета НБУ.

"Я вижу из реальных кандидатур – это господин Данилишин", - отметила Верещук.

Другими реальными кандидатами на должность главы НБУ она назвала главу правления Укргазбанка Кирилла Шевченко и банкира Владимира Лавренчука.

Напомним, 1 июля Смолий написал заявление об увольнении с поста главы НБУ по собственному желанию и передал документ президенту Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение тем, что на протяжении длительного времени на Нацбанк "осуществляется систематическое политическое давление".

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев подчеркнул, что Смолию придется занимать должность главы НБУ и в дальнейшем, если нардепы не поддержат его отставку.

НБУ Богдан Данилишин Ирина Верещук Слуга народа новости Украины Яков Смолий
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