Более 200 тысяч новых случае в сутки: медик дал пугающий прогноз эпидемии COVID-19 в Украине

Тарас Жиравецкий оценил масштаб эпидемии коронавируса / Reuters

В ближайшие 2-3 недели в Украине будет наблюдаться пик заболеваемости штаммом Омикрон главный врач диагностического центра Львова Тарас Жиравецкий.

Как прогнозирует он в своем Telegram-канале, в этот период число ежедневных новых случаев заболеваемости коронавирусом может достичь максимальных значений.

"Как я и прогнозировал на пике, мы будем иметь более 200 000 новых случаев в сутки. Сейчас просто мы тестируем менее 200 000 в сутки, поэтому у нас только 40 тысяч новых случаев в сутки и 4 из 5 украинцев не попадают в статистику", - пишет медик.

Он обратил внимание на то, что примерно 2% заболевших попадает в больницу. При этом за последние сутки госпитализировано более четырех тысяч человек.

Медик пояснил, что следующие две-три недели будут самыми сложными, а дальше уровень заболеваемости должен пойти на убыль.

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"Большинство тех, кто попадает сегодня с ковидом в больницу, заболели впервые. Следующие две-три недели будут самыми сложными, а дальше волна должна пойти на убыль", - добавил Жиравецкий.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 3 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек.

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