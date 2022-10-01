Более 5 тысяч военных РФ в окружении у Лимана: ВСУ перекрыли врагу логистику и пути отхода – Гайдай

Москва запретила войскам РФ в Лимане выходить из города - Гайдай / Фото УНИАН, otdyh-ua.net

Более 5 тысяч российских оккупантов попали в плен в районе Лимана Донецкой области. Они обратились к своему командованию с просьбой выйти из города, однако получили отказ. У захватчиков есть два варианта – либо попытка прорыва, либо сдача в плен. ВСУ уже заблокировали их логистику и пути отхода. Об этом заявил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он сообщил о том, что силы обороны Украины окружили российские военные подразделения в районе Лимана. Оккупанты сделали запрос в Москву с просьбой выйти из города, но им не дают этого сделать.

"Военные России, базирующиеся в Лимане, обратились к своему руководству с просьбой выйти, но получили отказ. В окружении более 5 тысяч военных РФ", - рассказал Гайдай.

Также он добавил, что в такой ситуации оккупанты будут либо пытаться прорваться, либо сдаваться в плен.

Сергей Гайдай подчеркнул, что армия Украины перекрыла врагу практически все пути отхода и подвоза боеприпасов.

Ситуация в Лимане

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 30 сентября сделал заявление, согласно которому войска РФ в районе Лимана на Донетчине попали в окружение ВСУ. По его словам, Москве придется просить коридор для вывода своих оккупационных сил.

Представитель Восточной группы войск сил обороны Украины Сергей Череватый отметил, что армия завершает операцию по оперативному окружению российских оккупантов на Лиманском направлении. Мероприятия занимают определенное время, поскольку здесь противник достаточно подготовлен и укреплен.

Специалисты Института изучения войны 1 октября рассказали о том, что армия Украины, вероятно, в течение 72 часов полностью окружит или возьмет под свой контроль Лиман Донецкой области.

Оккупанты все еще удерживают город, но уже отступили с позиций в Дробышеве и Ямполе.

Смотрите видео ТСН - ВСУ освободили село Дробышево у Лимана

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