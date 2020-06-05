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Более половины украинцев уверены в победе над Россией – опрос

5 июня 2020, 14:51

Украина достигнет победы над Россией, считают респонденты.

Опрос, социология
Украина достигнет победы над Россией, считают респонденты / http://ria.ru/

50,5% украинцев уверены, что в будущем Украина добудет победу над Россией и только 10,3% убеждены в обратном.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и опубликованные на сайте КМИС.

В формулировку "Украина достигнет победы над Россией, поскольку Россия слабое отстала государство, а с Украиной весь цивилизованный мир" верят 37,2% опрошенных.

В то же время в формулировку "Украина никогда не достигнет победы над Россией, поскольку Украина намного политически и экономически слабее" верят 31,2% респондентов.

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В то, что "Русский язык угрожает независимости Украины" верят 27%. В то, что "Русский язык - историческое достояние Украины, которое необходимо развивать" верят 48,8%.

В то, что Украина перейдет в будущем преимущественно на украинский язык, верят 55,5%, в русский язык как второй государственный – 29,8%.

Против уступок и переговоров с "ЛДНР" и Россией – 35,1%, за переговоры – 48,8%.

/ kiis.com.ua

Опрос проводился с 26 по 30 апреля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 1500 интервью.

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Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6% для показателей близких к 50%, 2.2% - для показателей близких к 25%, 1.7% - для показателей близких к 10%, 1.1% - для показателей близких к 5%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что если бы выборы президента Украины проходили в апреле 2020 – победителем стал бы Владимир Зеленский: за него по-прежнему готовы голосовать 41% респондентов.

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