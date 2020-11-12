Больница под усиленной охраной: как лечат Зеленского в Феофании

К корпусу больницы, куда госпитализировали Зеленского и Ермака, приставили усиленную охрану.
Больницу Феофания, где лечат от коронавируса президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, взяли под усиленную охрану сотрудники Управления государственной охраны Украины.
"На входе в Феофанию дежурят сотрудники УГО, которые выборочно расспрашивают посетителей о цели их визита", - сообщает Политика Страны в Telegram.
Сообщается, что по территории больницы можно свободно ходить, охраны нет. А вот корпус, где находятся Зеленский и Ермак, охраняется сотрудниками Управления госохраны.
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Глава государства находится в изолированной палате со спецсвязью. Пока к нему никого не пускают. Это строго запрещено.
Отметим, ранее больница Феофания была доступна в основном VIP-чиновникам и политикам, которые обслуживались там бесплатно. В начале этого года президент подписал указ об обеспечении доступности больницы для всех украинцев.
Коронавирус у Зеленского - о чем ранее сообщал Главред:
- В понедельник, 9 ноября, стало известно о заражении коронавирусной инфекцией президента Украины Владимира Зеленского.
- Также COVID-19 диагностировали и у главы Офиса президента Андрея Ермака.
- Советник Ермака Михаил Подоляк 12 ноября заявил, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Ермак госпитализированы в Феофанию, где проходят лечение от коронавируса.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что президент находится в больнице с 10 ноября. Она уточнила, что у главы государства, легкие симптомы COVID-19 – Зеленский продолжает работу.