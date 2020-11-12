Больница под усиленной охраной: как лечат Зеленского в Феофании

Феофания под усиленной охраной из-за Зеленского / strana.ua

Больницу Феофания, где лечат от коронавируса президента Владимира Зеленского и главу Офиса президента Андрея Ермака, взяли под усиленную охрану сотрудники Управления государственной охраны Украины.

"На входе в Феофанию дежурят сотрудники УГО, которые выборочно расспрашивают посетителей о цели их визита", - сообщает Политика Страны в Telegram.

Сообщается, что по территории больницы можно свободно ходить, охраны нет. А вот корпус, где находятся Зеленский и Ермак, охраняется сотрудниками Управления госохраны.

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Глава государства находится в изолированной палате со спецсвязью. Пока к нему никого не пускают. Это строго запрещено.

Отметим, ранее больница Феофания была доступна в основном VIP-чиновникам и политикам, которые обслуживались там бесплатно. В начале этого года президент подписал указ об обеспечении доступности больницы для всех украинцев.

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