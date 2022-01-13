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"Большая стройка" открыла движение по бетонному обходу Решетиловки на трассе Н-31

13 января 2022, 16:57
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В Полтавской области на новой трассе Н-31 практически полностью готов обход города Решетиловка, выполненный из бетона. Движение транспорта по обходу уже открыто.

Укравтодор в Facebook показал, как выглядит этот участок трассы, строящейся "с нуля" по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Обход Решетиловки имеет протяженность 14 км. Движение по нему открыто уже практически на всем протяжении. В 2022 году подрядчик полностью завершит строительство этого участка.

В общей сложности новая трасса Н-31 Днепр-Решетиловка будет иметь в длину в пределах Полтавской области 79,4 км. Еще 59 км строятся в Днепропетровской области. Новая дорога проходит вдали от населенных пунктов и станет первым украинским хайвеем, который сократит время в пути из Днепра в Киев с 7 до 5 часов.

Полтавский участок трассы будет полностью бетонным. Одновременно с прокладкой дороги строятся также мосты, путепроводы и пешеходные переходы. Всего на трассе в Полтавской области будет 3 обхода населенных пунктов.

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Обход Решетиловки является дорогой І б категории с 4 полосами движения и шириной 23 метра.

Толщина дорожного покрытия из трех слоев цементобетона составляет 76 см.

Для его укладки подрядчик предварительно устроил основу из бутового камня вместо непригодных грунтов, а также стабилизировал ее с помощью геоматраца из нескольких слоев щебня и георешетки.

Напомним, в рамках программы Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине за два года было построено и восстановлено уже более 14 000 км дорог (более 40% всей основной дорожной сети).

viber
Большая стройка
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