"Большая стройка": по всей Украине отремонтированы сотни километров туристических маршрутов

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два последних года по всем уголкам Украины отремонтировали сотни километров туристических маршрутов, сообщает Укравтодор.

"Одним из векторов движения "Большой стройки" является улучшение дорог государственного значения, ведущих к наиболее интересным и известным туристическим достопримечательностям. Несмотря на вызовы пандемии, отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать внутри страны", - говорится в сообщении.

В частности, на юге отремонтировали основные туристические направления к Черному и Азовскому морям. Речь идет о более 50 км дорог по маршрутам Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка, Приморское – Затока в Одесской области.

На Николаевщине туристы с комфортом могут добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косе по трассе Т-15-13 Нечаянное – Очаков, которую летом обновили по всей протяженности. А в Херсонской области завершили первый за время независимости капитальный ремонт подъезда к заповеднику Аскания-Нова на трассе Р-47.

Вдоль Азовского побережья в 2021 году отремонтировали всю дорогу до Бердянска Н-30 Васильевка – Бердянск, протяженностью 119 км и 42 км дороги в курортный поселок Кирилловка (Т-08-20 Акимовка – Кирилловка).

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Не забыли про дорогу до Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды в Харьковской области. В 2022 году планируют открыть полностью восстановленную дорогу в Шевченковский национальный заповедник и Национальный природный парк "Святые горы" в Донецкой области.

На Волыни частично обновили сеть дорог, ведущих к самому известному туристическому "магниту" региона - озерам на территории Шацкого национального природного парка. В частности, маршрут Пища – Любомль (45,5 км), дорогу к озеру Свитязь (22,5 км) и к урочищу Гряда (5,6 км).

В Хмельницкой области почти полностью восстановили автодорогу Н-03 в направлении от Хмельницкого до Каменец-Подольского и начали ремонт дороги Т-23-17 Каменец-Подольский — Старая Ушица, которая ведет в Бакоту.

На западной Украине теперь с комфортом можно добраться до Национального природного парка Синевир и Буковых пралесов, которые являются Всемирным наследием ЮНЕСКО. Также – до географического центра Европы, села Деловое на Раховщине, города Трускавец и пгт Сходница. Продолжается ремонт Малого карпатского круга.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.