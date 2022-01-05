УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Большая стройка": по всей Украине отремонтированы сотни километров туристических маршрутов

5 января 2022, 13:23

Отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать внутри страны.

В рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" за два последних года по всем уголкам Украины отремонтировали сотни километров туристических маршрутов, сообщает Укравтодор.

"Одним из векторов движения "Большой стройки" является улучшение дорог государственного значения, ведущих к наиболее интересным и известным туристическим достопримечательностям. Несмотря на вызовы пандемии, отремонтированные дороги подтолкнули украинцев больше путешествовать внутри страны", - говорится в сообщении.

В частности, на юге отремонтировали основные туристические направления к Черному и Азовскому морям. Речь идет о более 50 км дорог по маршрутам Каролино-Бугаз – Грибовка – Санжейка, Приморское – Затока в Одесской области.

На Николаевщине туристы с комфортом могут добраться до курортного городка Очаков и Черноморской косе по трассе Т-15-13 Нечаянное – Очаков, которую летом обновили по всей протяженности. А в Херсонской области завершили первый за время независимости капитальный ремонт подъезда к заповеднику Аскания-Нова на трассе Р-47.

Вдоль Азовского побережья в 2021 году отремонтировали всю дорогу до Бердянска Н-30 Васильевка – Бердянск, протяженностью 119 км и 42 км дороги в курортный поселок Кирилловка (Т-08-20 Акимовка – Кирилловка).

Реклама

Не забыли про дорогу до Национального литературно-мемориального музея Г.С. Сковороды в Харьковской области. В 2022 году планируют открыть полностью восстановленную дорогу в Шевченковский национальный заповедник и Национальный природный парк "Святые горы" в Донецкой области.

На Волыни частично обновили сеть дорог, ведущих к самому известному туристическому "магниту" региона - озерам на территории Шацкого национального природного парка. В частности, маршрут Пища – Любомль (45,5 км), дорогу к озеру Свитязь (22,5 км) и к урочищу Гряда (5,6 км).

В Хмельницкой области почти полностью восстановили автодорогу Н-03 в направлении от Хмельницкого до Каменец-Подольского и начали ремонт дороги Т-23-17 Каменец-Подольский — Старая Ушица, которая ведет в Бакоту.

На западной Украине теперь с комфортом можно добраться до Национального природного парка Синевир и Буковых пралесов, которые являются Всемирным наследием ЮНЕСКО. Также – до географического центра Европы, села Деловое на Раховщине, города Трускавец и пгт Сходница. Продолжается ремонт Малого карпатского круга.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тысяч километров дорог.

viber
Сейчас вы просматриваете новость «"Большая стройка": по всей Украине отремонтированы сотни километров туристических маршрутов». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастьеГороскоп на январь 2022 для всех знаков Зодиака: Львам – денежная удача, Скорпионам – обман, Водолеям – счастье Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина Гороскоп на 2022 год: от китайского до финансового – каким знакам повезет больше всего в Новый год 2022Гороскоп на 2022 год: от китайского до финансового – каким знакам повезет больше всего в Новый год 2022 В моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздникВ моду на весну-лето 2022 входят потрясающие джинсы, способные превратить жизнь в сплошной праздник Путин все проиграл вчистуюПутин все проиграл вчистую
13:27

"Что у людей в головах?": под Киевом женщина с младенцем вышла гулять на лед при +8

13:23

"Большая стройка": по всей Украине отремонтированы сотни километров туристических маршрутов

13:17

Поздравления с Рождеством – своими словами, в прозе и стихах, праздничные картинки и открытки

13:07

Протесты в Казахстане: в Алматы митингующие захватили мэрию, здание пылает

13:02

Революция в Казахстане: люди захватили горадминистрации и выдвинули властям новые требованияВидео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра, 6 января 2022: Тельцам – увеличение дохода, Львам – враги, Рыбам – золотой периодВидео

12:40

Эксперты спрогнозировали ситуацию с COVID-19 в Украине в 2022 годуВидео

12:40

Шерстяное нашествие: в Канаде коты заняли спутниковую тарелку Маска и "обрубили" интернет

12:40

Голос країни-12 - стала известна дата премьеры на телеканале 1+1Видео

12:22

41-летняя внучка Григория Чапкиса засветила идеальное тело в крошечном бикини

12:12

Натравил полицию и имитировал задержание: на Запорожье парень оригинально сделал предложение любимойВидео

12:04

На смену дождям и "плюсам" придут морозы: синоптики назвали дату

12:03

События в Казахстане как мощный индикатормнение

11:50

Таинственная трагедия: в Мариуполе на металлургическом заводе нашли мертвые тела

11:49

Календарь 2022: как и когда отдыхает Украина

11:35

Без матери остались двое детей: 39-летняя женщина умерла после липосакции

11:34

Иван Яковина. Что происходит в КазахстанеВидеоблоги

11:16

В Харьковской области легковушка врезалась в скорую – один человек погибФотоВидео

11:06

Погиб на глазах у 6-летней дочки: появились жуткие детали смерти мужчины на горке в Днепре

10:53

Пожары, взрывы гранат и штурм мэрии: в Казахстане - горячие столкновения между протестующими и силовикамиВидео

Реклама
10:48

Визит Бэтмена: в Днепре летучая мышь проломилась в ванную через вентиляцию

10:37

Как привлечь удачу и отпугнуть беду: приметы на Рождество Христово 2022Видео

09:53

Катала детей вокруг елки: в Тернополе лошадь ударила копытом в живот 5-летнего мальчикаВидео

09:40

Яйцеклетки украли: жительница Израиля оспаривает материнство самой пожилой мамы Украины

09:37

В Мариуполе офицер разведки жестко избил и душил подчиненную

09:11

Энергокризис, рост тарифов и цен: к каким потрясениям стоит готовиться украинцам в 2022 году

09:03

Рождество 2022: что можно и что нельзя делать в рождественский Сочельник 6 января

08:53

Львовские сурки-"предсказатели" неожиданно проснулись и предрекли раннюю веснуВидео

08:41

Гороскоп на сегодня, 5 января 2022: Близнецам – ошибки, Девам – прибавка к зарплате, Скорпионам – развлеченияВидео

08:39

В "Дии" добавили функцию для борьбы с кредитными мошенниками: в Минцифре назвали детали

08:10

Двойной стаж к пенсии: кто из украинцев сможет уйти на отдых пораньше

08:05

Дикие боли после капельниц: в Запорожье родители обвинили врачей в смерти своего 2-летнего сынаВидео

07:45

Скоро ковид станет "новым свиным гриппом"мнение

07:26

Под Одессой нашли мертвой целую семью, в том числе троих детей

06:50

Газовые протесты в Казахстане: президент Токаев принял отставку правительстваВидео

06:44

Почему в 2022 году Украина не сможет распрощаться с карантиноммнение

06:05

Самый красивый зимний маникюр 2022, который позволит в мороз и стужу выглядеть элегантноФото

05:50

Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации: 10 простых способов

05:41

Зима "сломалась": украинцев предупредили о неожиданной аномалииВидео

05:39

Сочельник 2022: поздравления в прозе и стихах, чудные картинки к празднику

Реклама
05:10

Гороскоп Таро на 2022 год: астролог предрекла Рыбам самую счастливую судьбуВидео

04:31

Как связана смертельная доза алкоголя для человека с его настроением - комментарий эксперта

04:30

Улучшит сон и поможет пищеварению: как влияет на организм ромашковый чай

04:14

Илона Гвоздева в белье показала эротичный танец, которым встречала своего любимого

03:13

Задушат или табакеркой в висок: астролог назвал преемника ПутинаВидео

02:26

Как сделать комфортным полет на самолете для малышей - ответ Комаровского

02:23

Звездная украинская легкоатлетка показала роскошное тело в трусиках

02:19

Гороскоп Таро для Водолеев: какие перемены вас ждут в 2022 годуВидео

01:45

Доллар уйдет в отрыв? Украинцам рассказали, каким будет курс-2022Видео

01:23

Диетолог рассказала, можно ли "сбить" калорийность блюд с майонезом

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять