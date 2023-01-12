'Большие атаки еще могут быть': Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантов

Подоляк подчеркнул, что россияне могут запускать одновременно до 125 ракет, однако не все из них долетают в Украину.

Подоляк рассказал о коварном плане российских оккупантов / УНИАН

Российские оккупационные войска вскоре могут прибегнуть к очередной атаке на магистральную распределительную сеть. Это им нужно для того, чтобы разъединить украинскую электросеть. Тогда в отдельных областях будет профицит электроэнергии, а в других – дефицит.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире 24 канала, у российских захватчиков еще есть ракеты и дроны, а потому обстрелы энергетических объектов продолжатся.

"Будут использовать дроны, потому что санкции являются очень действенными в отношении Ирана и там ряд дронов, сотни дронов еще есть. Но дроны – это как раз таки удары не по генерации, а скорее по больших городах-миллионниках для того, чтобы оставить людей без отопления именно в зимний период", - отметил Подоляк.

По его словам, это все понимают – разведка сообщает о планах оккупантов. Россияне могут запускать одновременно до 125 ракет. Однако не все из них долетают в Украину, ведь многие ракеты падают в России, особенно – в Каспийском регионе.

"Безусловно, что такие большие атаки еще могут быть. Но между тем – а что это будет менять? Ну, будет еще там раз или несколько раз аварийное отключение электроэнергии. Мы с нашими партнерами говорим дальше о трансформаторах, возможности дальше импортировать долю электроэнергии. Мы ищем возможность правильной диспетчеризацией уменьшать разрушение системы", - отметил советник.

Он добавил, что государство уже адаптировалось к тому, что делает Россия.

"Я бы спокойно относился к тому, что Россия может, какие у нее способности. Мы это предвидим и готовимся к тому, чтобы минимизировать последствия той или иной атаки, в том числе по критической инфраструктуре", - подчеркнул советник главы ОП.

Ракетный террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что российские оккупационные войска не отказались от своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов по Украине говорит лишь о том, что враг к ним готовится.

Официальный представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий также прокомментировал вероятность новых ракетных ударов РФ по Украине. По его словам, оккупантам хватит ракет на три-пять массированных обстрелов территории Украины.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил о вероятности ответных действий на ракетный террор РФ. "Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага", - подчеркнул он.

Больше новостей о ракетном терроре россиян: