"Борется": Ющенко рассказал о состоянии здоровья Кравчука

Леонид Кравчук перенес операцию / УНИАН

Бывший президент Украины Виктор Ющенко рассказал о состоянии здоровья первого президента Украины Леонида Кравчука, который перенес операцию на сердце.

Как пишет УНИАН, по словам Ющенко, 87-летний Кравчук силен и борется.

"Борется... Леонид Макарович силен. И тот экзамен, который перед ним встал, - я убежден, что он его на лопатки положит, да и все", - сказал Ющенко.

Состояние здоровья Леонида Кравчука

В мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце. После нее политик шутил: "Знаете, вот как чайник накипает, когда плохая вода и его нужно чистить, так и здесь".

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29 июня 2021 года стало известно что Кравчука госпитализировали и сделали операцию на сердце.

В прессе появилась информация, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и Кравчук восстанавливается в клинике. Также говорилось о том, что операция была плановая.

Позже стало известно, что состояние Леонида Кравчука ухудшилось. При этом его родные запретили врачам что-либо комментировать. Бывшего президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.