Борис Патон умер: стала известна дата прощания с президентом НАН Украины

С Борисом Патоном попрощаются в Киеве в субботу / УНИАН

С умершим Борисом Патоном – президентом Национальной академии наук Украины, доктором технических наук, профессором и Героем Украины – попрощаются в субботу утром, 22 августа, в Киеве.

Прощание с Патоном запланировано в помещении клуба Кабинета министров, которое находится по адресу ул. Институтская, 7, сообщили в НАНУ.

По данным Академии, точное время прощания с ученым будет известно позже.

В НАН добавили, что после прощания Патона похоронят в столице на Байковом кладбище.

Напомним, Борис Патон умер в Киеве 19 августа на 102-м году жизни.

Позже стало известно, что у Бориса Патона было заболевание сердечно-сосудистой системы. В НАНУ сообщали, что за последние две недели его дважды госпитализировали в институт Амосова.

Также в Академии поделились, что Патон до последних недель жизни был трудоспособным и активным и во время карантина из-за коронавируса COVID-19 работал удаленно.