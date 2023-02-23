Буданов назвал цель номер один для России на фронте весной 2023 года

Украинская армия должна удержать город Бахмут Донецкой области, ведь возвращать его придется слишком дорогой ценой.

Кирилл Буданов заявил, что ВСУ важно удержать Бахмут / Фото УНИАН

До конца марта 2023 года Россия будет стараться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута. Украинская армия должна удержать этот город, ведь возвращать его придется слишком дорогой ценой. Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украинской правде.

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Так как это задача номер один, в ближайшие недели самые горячие бои будут продолжаться на Донбассе.

"Сейчас больше с севера (пытаются зайти в Бахмут российские войска, - ред.). Я бы это больше назвал пригородные бои. Но в реальности – это преимущественно частный сектор... Ну, как вы видите, Бахмут как стоял, так и стоит ", - заявил Буданов.

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Глава ГУР пояснил, что, несмотря на высокую цену, которую платит Украина за оборону Бахмута, за его освобождение в случае потери города придется заплатить значительно больше.

"Я говорил много раз, опять же вам повторяю, что каждый потерянный метр ситуативно, возможно, спасет жизнь одному-двум бойцам. Но вот при возвращении этого метра – это заберет жизни у десяти бойцов… Классическая тактика говорит, что у тех, кто наступает, должно быть минимум трехкратное преимущество сил, а на участках прорыва – семикратное", - объяснил Буданов.

Как сообщал Главред, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

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