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Буданов пояснил, как кончина Путина может стать полезной Украине

Дмитрий Видоменко
6 июля 2023, 09:46 обновлено 6 июля, 09:46
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Глава ГУР Кирилл Буданов уверен, что россияне не хотят воевать. И это особенно хорошо видно, когда они получают документы о призыве в армию.
Буданов, Путин
Буданов уверен в дальнейшей судьбе диктатора Путина / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что смерть или отстранение российского диктатора Владимира Путина пойдет на пользу Украине. Свое мнение он высказал в интервью британскому изданию Times.

У Буданова спросили, может ли падение путинского режима спровоцировать еще худший вариант развития событий для Украины.

"Зачем России делать это снова? Никто там, никто в крупных городах России не хотел бы продолжать войну с Украиной. Когда по телевизору смотрят войну, говорят ‒ ага, война, катайся, иди, воюй, да что угодно", — сказал начальник ГУР.

видео дня

Буданов уверен, что как только россияне получат приказы о новом призыве в воюющую армию, то они будут искать способы, чтобы не идти на войну самим (ведь "для них это не вариант").

Война России против Украины

Президент Владимир Зеленский сказал, что война будет длиться до тех пор, пока Украина не одержит победу над страной-агрессором Россией.

По словам Зеленского, Москва должна капитулировать и вывести свои оккупационные войска с территорий украинского государства.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление сразу на нескольких участках фронта.

По его мнению, украинская армия не пойдет на территорию России, а будет освобождать исключительно свои земли.

Сенатор США Линдси Грэм полагает, что Украина скоро покажет впечатляющие возможности ВСУ.

Как полагает политик, украинские войска уже в текущем году отбросят российских оккупантов и вернут под свой контроль стратегически важные позиции.

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