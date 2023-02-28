"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасности

По мнению Костенко, в оккупантов все еще возникает задача захватить сухопутный коридор в Крым, то есть все Левобережье Украины.

Роман Костенко / Голос, 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, военнослужащий Роман Костенко заявил, что весной российская армия может приступить к более масштабным наступлениям с применением большего количества вооружения, техники.

"Я считаю, что все, что сейчас происходит, это действительно наступление, но оно локальное и предыдущее… Он и не закончился, мы видим, что они атаковали еще с осени. Они нарастили резервы за счет выхода из правобережного херсонского плацдарма, там они фактически не имели успеха, когда опрокинули резервы. На тех направлениях, куда опрокинули и начали наступление – это определенные активные действия по захвату наших территорий", — сказал он в интервью РБК-Украина.

По его словам, сейчас россияне не могут вести полномасштабное наступление и использовать все свои возможности.

видео дня

"Они сейчас накапливают войска и это будет глобальнее. Все-таки весной мы увидим более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники. Противник рассчитывает на весеннюю компанию, чтобы развернуться больше на Донецком и Запорожском направлениях", — предупреждает он.

По мнению Костенко, в оккупантов все еще возникает задача захватить сухопутный коридор в Крым, то есть все Левобережье Украины.

"Они хотят какой-либо цели достичь – вот Донецкая, Луганская область. Параллельно это будет Запорожское и еще два направления, по нашему мнению, – вспомогательные удары в Сумской или Харьковской областях", — сообщил нардеп.

Пока же на границах возле Сумской области у врага нет сильных накоплений.

Новое наступление РФ в Украине

В течение почти десяти дней продолжается новая волна наступления российских войск, но, к счастью, они не могут осуществить значительных перемещений вперед. Об этом 21 февраля сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что с середины и до конца весны Украину ожидают решающие бои, которые станут переломным моментом в войне.

СМИ писали, что из-за состояния здоровья и в связи с приближающимся новым курсом терапии российский диктатор Владимир Путин не сможет полноценно осуществлять руководство так называемой "специальной военной операцией" в Украине. Таким образом, наступление РФ могут "свернуть" и перейти к обороне к 5 марта.

Читайте также: