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"Будет проблема": демограф назвал главную сложность для Украины после войны с РФ

Алексей Тесля
6 октября 2024, 08:38
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Для того, чтобы не создавались анклавы, мигрантов надо "распылять" по территории страны, говорит Александр Гладун.
украинцы, население
Демограф рассказал о проблемах с населением после войны / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Доктор экономических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александр Гладун прокомментировал вопрос миграции населения после окончания войны в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, для того, чтобы не создавались анклавы, мигрантов надо "распылять" по территории страны.

"Но кто потом будет контролировать их перемещение, ведь мы не можем потом им это запретить?! Условно говоря, они лет через пять станут гражданами Украины и начнут ездить как угодно по стране и где угодно жить. У нас сейчас нет такой жесткой привязки к месту жительства. Поэтому это довольно сложная проблема, довольно дискуссионная и никто сейчас прямых рецептов не даст. Есть подход, согласно которому можно понемногу брать людей из разных стран. А что такое "понемногу", какое количество, можно будет определить только после окончания войны", - уточняет эксперт.

Кто такой Александр Гладун

Александр Николаевич Гладун - украинский ученый. Доктор экономических наук, заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи. Член комиссии при Президиуме НАН Украины по защите науки, противодействию псевдонауке и фальсификации научных исследований.

Лауреат премии имени М.В. Птухи за серию работ по исследованию долговременной демографической динамики Украины.

Вместе с тем демограф обратил внимание на то, что Украине потребуется структура экономики для понимания, сколько людей необходимо дополнительно.

"Будет проблема расселения людей, потому что Россия никуда не денется, и что делать с приграничными территориями, вести там хозяйства или сделать прифронтовую, пограничную зону на 20-30 км. На территории, которые ближе к российской границе, будет меньше желающих ехать, поэтому там надо создавать какие-то предприятия, поощрять людей и самих предпринимателей развивать это. И потом надо еще, например, поддерживать города до 500 тысяч, создавать предприятия в небольших населенных пунктах. То есть базовые предприятия, чтобы у людей была работа, потому что люди все равно будут ехать из сельской местности и небольших городков в областные центры и крупные города Украины", - добавил Гладун.

Смотрите видео - интервью Александра Гладуна Главреду:

Напомним, в Институте демографии сделали неутешительный прогноз по населению Украины. Аналитики Института демографии сообщили, что в ближайшие годы численность населения Украины по самым оптимистичным оценкам достигнет отметки 35 миллионов.

Как сообщалось ранее, стало известно, какой будет численность населения Украины в 2051 году. Численность населения в Украине сокращается из-за низкой рождаемости, высокой смертности и миграции населения, указывают аналитики.

Украинские беженцы в Европе инфографика
/ Инфографика Главред

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мигранты война России и Украины Александр Гладун
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