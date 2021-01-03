Будьте осторожны: водителей Киева предупредили об опасности

В ККГА предоставили рекомендации для водителей во время управлением автомобилем.
В понедельник, 4 января, в Киеве сохранится туман. Видимость составляет 200-500 м (И уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"В 4 января в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м", - указано в сообщении.
В связи с этим водителям во время управления автомобилем в тумане предоставили ряд рекомендаций:
- снизить скорость движения
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
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Автор: Екатерина Трохимчук