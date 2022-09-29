Будут фундаментальные решения: Данилов сообщил детали экстренного заседания СНБО

О чем завтра будут говорится на заседании СНБО - Данилов / УНИАН

Завтра, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) планируется принять фундаментальные решения для Украины, говорится в заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире Говорить великий Львів.

"После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего - ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать", - подчеркнул Данилов.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

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