Будут фундаментальные решения: Данилов сообщил детали экстренного заседания СНБО

В СНБО рассказали, чего ожидать от завтрашнего важного заседания.
Завтра, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) планируется принять фундаментальные решения для Украины, говорится в заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире Говорить великий Львів.
"После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего - ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать", - подчеркнул Данилов.
Референдум на захваченных территориях Украины
Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.
В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.
В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".
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