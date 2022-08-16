Бунт назревает в Кремле: Медведев наехал на Путина

Дмитрий Медведева и Владимир Путин / spletnik.ru

Президент России Владимир Путин тяжело реагирует на разный юмор.

Как пишет телеграм-канал Generall SVR, Дмитрий Медведев решил отомстить Путину за то, что тот публично поиздевался над ним.

Как пишут в Generall SVR, отправив заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева главой координационной делегации в ЛНР с формулировкой: "Кто может лучше всех координировать алкоголиков и наркоманов, как не главный алкоголик России", Путин просто поиздевался над Дмитрием Анатольевичем.

Медведев решил ответить за такой "приказ" Путина и, якобы, не постеснялся публично высказаться о Путине.

"В кремлевских кругах активно обсуждают высказывание Дмитрия Медведева о том, что "никто не заметил, как Путин стал главным маргиналом страны". Обсуждают не только само высказывание, но и "бесстрашие" Дмитрия Анатольевича, который высказал это прогрессивное мнение в присутствии большого количества людей, а форма подачи и посыл были четкие и безапелляционные", - пишут на канале Generall SVR.

Медведев на Донбассе

Президент страны-агрессора Владимир Путин отправил на оккупированный Донбасс делегацию для встречи с главарями ОРДЛО.

По информации замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в Telegram, по поручению Путина в оккупированном Луганске прошло совещание с участием главарей "ЛДНР" Леонида Пасечника и Дениса Пушилина, российского генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева и куратора по Донбассу Сергея Кириенко.

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