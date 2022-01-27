Был свидетелем гибели: новые детали о бойце НГУ, устроившем бойню в Днепре

Задержанный Артемий Рябчук

Стали известны новые подробности о бойце Нацгвардии, который расстрелял людей в Днепре на Южмаше. Артемий Рябчук был верующим и никакими скандалами в родном селе не запомнился.

Местные жители говорят, что на психику Артемия могла повлиять трагедия с другом, который утонул на его глазах, пишет Obozrevatel.

Местные жители в Одесской области рассказывают, что его мама занимается тем, что печет сладости, торты на продажу. Она часто приносила угощения на мероприятия в класс.

"Оба очень верующие. Артем тоже верующий парень. Он часто выступал в классе на темы, связанные с Библией. Мы даже удивлены, что он вообще пошел служить в армию и взял в руки оружие. Родители заботились о нем и о его сестре. Мама всегда приходила на собрания, интересовалась, что у Артема в школе", – рассказывает одна из жительниц села.

Женщина также вспоминает, что в жизни Артемия произошла трагедия.

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"Они с другом Сергеем после того, как тот окончил 11-й класс, пошли на Дунай на пляж. И тот на его глазах начал тонуть. Артемий ничего не мог поделать, потому что они оба не умели плавать. Сергей утонул буквально в метре от него. У Артемия был стресс, он бегал по пляжу и очень сильно плакал. Потом он даже на похороны не пришел, была только его мама. Возможно, это тоже сильно повлияло на парня", – предполагает она.

Артемия запомнили, как общительного и доброжелательного парня. Говорят, что учился он добросовестно и никакими плохими поступками не отмечался.

Правда, у парня было обостренное чувство справедливости. Если что-то было не по справедливости, то он отстаивал собственное мнение и доказывал свою позицию. Мог обидеться, если к нему не прислушались. Но в целом с ним считались, ведь парень умел убеждать.

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Кровавая бойня в Днепре

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по товарищах по службе. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 – получили ранения. Рябчук с оружием и патронами сбежал. Сейчас он задержан. ГБР открыло уголовное производство.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, Рябчук является призывником срочной службы из города Измаил Одесской области, вырос без отца.

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