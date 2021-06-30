Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей

Труп мужчины не могли найти из-за плохой видимости в воде/ ГСЧС

На Прикарпатье в реке Днестр нашли тело многодетного отца, который утонул, спасая троих детей. Трагедия произошла в селе Козина вблизи города Галич Ивано-Франковской области.

Как сообщает ТСН, поиски тела мужчины длились целый день 29 июня. Отмечается, что видимость была очень плохой. Водолазы не видели ничего на расстоянии вытянутой руки. Поэтому не сразу заметили тело, которое лежало в 300 метрах от берега.

"Труп отца пяти детей удалось найти только утром, 30 июня, из-за того, что вода разбушевалась и его подняло наврех", - говорит начальник аварийно-спасательной части ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Михаил Круч.

Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина, отдыхавший вместе с дочерями, бросился их спасать после того, как они начали тонуть. Мужчина сумел всех вытолкнуть на мель, однако сам исчез под водой.

Трое дочерей в возрасте 8, 10 и 11 лет вместе с отцом купались в Днестре. Одна из девочек зашла на глубину и течение начало ее затягивать дальше. Инстинктивно она ухватилась за свою сестру и потащила за собой.

Реклама

Отец вместе с третьей дочерью начали их вытаскивать. В конце концов мужчина сумел вытолкнуть всех трех детей на мель посреди реки - метров за 20 от берега. А вот сам, как рассказали дети, ушел под воду.

Напомним, ранее возле села Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском море утонула десятилетняя девочка и ее отец. Их тела искали несколько дней. Еще одного ребенка вытащили из воды местные жители. Ребенок был 2017 года рождения, он скончался в машине скорой. Всех членов семьи похоронили вместе.

Добавим, киевские спасатели искали в Днепре труп утонувшего мужчины, но случайно наткнулись на тонущего подростка и вытащили девочку из воды.