УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей

30 июня 2021, 13:22
Прослушать новость
Остановить

Из-за плохой видимости тело мужины не могли найти целые сутки. Его вытолкнула сама вода.

Труп мужчины не могли найти из-за плохой видимости в воде/ ГСЧС

На Прикарпатье в реке Днестр нашли тело многодетного отца, который утонул, спасая троих детей. Трагедия произошла в селе Козина вблизи города Галич Ивано-Франковской области.

Как сообщает ТСН, поиски тела мужчины длились целый день 29 июня. Отмечается, что видимость была очень плохой. Водолазы не видели ничего на расстоянии вытянутой руки. Поэтому не сразу заметили тело, которое лежало в 300 метрах от берега.

"Труп отца пяти детей удалось найти только утром, 30 июня, из-за того, что вода разбушевалась и его подняло наврех", - говорит начальник аварийно-спасательной части ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Михаил Круч.

Ранее сообщалось, что 39-летний мужчина, отдыхавший вместе с дочерями, бросился их спасать после того, как они начали тонуть. Мужчина сумел всех вытолкнуть на мель, однако сам исчез под водой.

Трое дочерей в возрасте 8, 10 и 11 лет вместе с отцом купались в Днестре. Одна из девочек зашла на глубину и течение начало ее затягивать дальше. Инстинктивно она ухватилась за свою сестру и потащила за собой.

Реклама

Отец вместе с третьей дочерью начали их вытаскивать. В конце концов мужчина сумел вытолкнуть всех трех детей на мель посреди реки - метров за 20 от берега. А вот сам, как рассказали дети, ушел под воду.

Напомним, ранее возле села Лебедевка Вышгородского района во время отдыха на Киевском море утонула десятилетняя девочка и ее отец. Их тела искали несколько дней. Еще одного ребенка вытащили из воды местные жители. Ребенок был 2017 года рождения, он скончался в машине скорой. Всех членов семьи похоронили вместе.

Добавим, киевские спасатели искали в Днепре труп утонувшего мужчины, но случайно наткнулись на тонущего подростка и вытащили девочку из воды.

Днестр новости Ивано-Франковска
Сейчас вы просматриваете новость «Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
С Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открыткиС Днем молодежи – поздравления прикольные и красивые открытки Гороскоп на 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупкиГороскоп на 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупки Прививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированыПрививка не помогла: в Израиле половина инфицированных штаммом Дельта были вакцинированы Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот"Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Новая военная операция России: журналист раскрыл главный план Путина по УкраинеНовая военная операция России: журналист раскрыл главный план Путина по Украине

Последние новости

13:33

Ребенка насиловал дома: на Прикарпатье отчим надругался над несовершеннолетней падчерицей

13:29

Исторический матч Швеция – Украина: наставник шведов сказал, на что пожаловался Шевченко Видео

13:22

Был в 300 м от берега: на Прикарпатье нашли тело отца, спасшего троих дочерей

13:20

Беседин больше не сыграет на Евро-2020 – украинская сборная посвятила ему победу Видео

12:58

"Вопросы решаются в Вашингтоне": Путин объяснил, почему не спешит встречаться с Зеленским Видео

Реклама
12:55

С 1 июля в Украине вырастет пособие по безработице: кто получит больше Видео

12:28

Украинцы стали выше оценивать работу Авакова и больше доверять его ведомству - опрос

12:28

Вошел в историю: нападающий сборной Украины побил рекорд легендарного Платини Видео

12:26

Standard & Poor's присвоил Укравтодору кредитный рейтинг В за облигации для "Большой стройки"

12:19

"Материнский инстинкт": киевлянки несколько лет снимали порно со своими дочками

12:17

"Заминировано какульками": популярный курорт под Одессой закрыли для купания Видео

12:16

Сколько украинцев полностью привиты от COVID-19: Минздрав озвучил цифры

12:05

Победы и свершения: что сулит Льву гороскоп на июль-2021

11:44

"Русский делает украинцев сильнее": Кива "разворошил" языковой вопрос

11:36

Украина "разбила сердца шведов": что пишут скандинавские СМИ о триллере в Глазго Видео

11:33

В США обвинили Россию: развязала войну, препятствует миру на Донбассе Видео

11:09

Стала известна судьба парня с триколором, который пришел на трибуны украинских фанов на Евро-2020 Видео

10:51

Только шесть сухих областей: синоптик назвал погодных счастливчиков 1 июля

10:26

Забыл поставить на ручник: в Житомире авто без водителя устроило ДТП Видео

09:33

"Попортили пиджачок": в Харькове депутата от ОПЗЖ облили мочой Видео

Реклама
09:27

Стало известно, что сказал Шевченко перед победным голом в ворота шведов Видео

09:12

"Московит": герою матча Швеция – Украина Довбику досталось от известной писательницы из-за русского Видео

08:37

Коронавирус в Украине 30 июня: зафиксирован рост числа COVID-диагнозов за сутки Видео

08:29

На Киевщине молния "подбила" легковушку: в Сети показали фото

08:18

"Выходили, как на войну": Зинченко поделился эмоциями после победы над шведами на Евро-2020 Фото

08:03

Путин достиг своей цели: что означает выход Беларуси из Восточного партнерства мнение

07:32

"Слава Украине, героям слава!": посол Швеции отреагировал на проигрыш его страны на Евро-2020

07:32

Гороскоп на 30 июня 2021 всех знаков Зодиака: условия для полного успеха, бытовой "переворот" Видео

07:02

"Дрожите, британцы!": Сеть взорвала победа сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 Фото Видео

06:24

Булавка от сглаза: как правильно приколоть и носить настоящий оберег Видео

06:01

Настя Ивлеева без лифчика задрала майку на публике

05:32

О проблемах с каким органом говорит сонливость днем - ответ хирурга Видео

04:56

Топ-3 способа поднять себе настроение - совет эксперта

04:34

Опасность кофе в жару: эксперт предупредила о рисках для здоровья Видео

04:02

Лукашенко ждет Гаага: эксперт назвал сроки аннексии Беларуси РФ

03:30

Как Украине отказаться от кредитов МВФ: экономист озвучил лучший сценарий Видео

02:32

Эксперт рассказал, как Байден дал Путину оплеуху в Женеве Видео

02:21

Слезы, танцы в раздевалке и голый фанат на поле: как футболисты отпраздновали победу над Швецией Фото

01:44

Шевченко со слезами на глазах прокомментировал победу Украины над Швецией Видео

01:29

Зеленский эмоционально поздравил Украину с выходом в четвертьфинал Евро-2020 Видео

Реклама
01:06

Как связана способность врать с умом и сообразительностью - ответ психологов Видео

00:34

Сборная Украины феноменально выходит в 1/4 финала Евро-2020 Фото Видео

00:18

Оля Полякова снялась топлес в поддержку украинской сборной по футболу

29 июня, вторник
23:49

7 болезней, о которых расскажут ваши глаза Видео

23:18

Сельская тупость и Баста: сеть супермаркетов уволила менеджера после высказываний об Украине Видео

22:54

Названы 5 простых привычек, которые продлевают жизнь Видео

22:53

Коронавирус унес жизнь известного российского клипмейкера

22:41

Кравчука госпитализировали и сделали серьезную операцию Видео

22:26

Россиянин, который облил преподавательницу фекалиями, пошел в полицию Видео

21:59

Украину в июле атакуют опасные аномалии - синоптик Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять