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Бывший охранник Путина, стоящий за Пригожиным: генерал СБУ оценил влияние Дюмина

Андрей Ганчук
7 июля 2023, 18:30 обновлено 7 июля, 18:44
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пользуется доверием со стороны Федеральной службы безопасности страны-агрессора России, считает Виктор Ягун.
Путин, Дюмин
У ФСБ меньше претензий к Дюмину, чем к Минобороны РФ - генерал Ягун / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Бывший охранник директора страны-агрессора России Владимира Путина Алексей Дюмин пользуется доверием со стороны ФСБ, поскольку является выходцем из Федеральной службы охраны. Его влияние обусловлено личными связями. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у генерал-полковника, бывшего заместителя министра обороны и губернатора Тульской области Дюмина нет существенного влияния на ФСБ и Минобороны. Однако он пользуется доверием со стороны ФСБ.

"Дюмин такого влияния (на ФСБ и Минобороны РФ, - ред.) не имеет, но к нему относятся с доверием из-за того, что он является силовиком. Он выходец из очень специфической системы ФСО, и у ФСБ к нему меньше каких-то претензий и вопросов, чем к Министерству обороны, которое трудно контролировать", - отметил Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун также подчеркнул, что влияние Дюмина базируется на связях в среде силовиков.

Ранее Виктор Ягун рассказал, что за главарем ЧВК Вагнера Пригожиным стоит, в том числе, губернатор Тульской области Дюмин. Генерал предположил, что Дюмин, вероятно, знает некоторые секреты Путина.

Кроме того, генерал-майор запаса Ягун предположил, что если Путин исчезнет, в Кремле сделают ставку на секретаря Совбеза РФ Патрушева, которые управляет так называемым центром управления решений в России. При этом Китай, как предполагает Ягун, сделал ставку на главу российского правительства Мишустина.

Смотрите видео, в котором Ягун рассказал, чем влиятелен Дюмин:

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