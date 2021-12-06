В Украине хотят взять под контроль цены на продукты

Украинские продукты ждет госрегулирование цен / ua.depositphotos.com

Украинские власти планируют вернуть государственный контроль за ценами на продукты.

Как говорится в Сніданку з 1+1, соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. А его авторы уверены, что надбавка в магазине не должна превышать 25% цены от производителя.

При этом, в законопроекте отмечается, что регулирование цен будет касаться исключительно продуктов украинского производства. То есть, импортируемых товаров оно не коснется.

В частности, депутаты хотят регулировать стоимость "социальных продуктов", цены на которые в последнее время взлетели до небес. Это - яйца, хлеб и подсолнечное масло.

Добавим, что ранее в Украине уже было государственное регулирование цен на продукты. Но его отменили в 2017 году. На тот момент это объяснялось тем, что рынок при самостоятельном регулировании своих цен не допустит их "взлета".

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Напомним, в Украине стремительными темпами дорожает потребительская корзина. Эксперты прогнозируют еще больший рост цен на продукты питания под Новый год.

Также ранее сообщалось, что украинцам грозит очередное повышение стоимости подсолнечного масла. Цена может резко вырасти и превысить 100 грн за литр.

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