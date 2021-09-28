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Число новых COVID-случаев в Украине за сутки выросло вдвое - свежая статистика Минздрава

28 сентября 2021, 08:21
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Больше всего новых выявленных случаев коронавируса зафиксировали в Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской областях и в городе Киев.

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В Украине 6552 новых случаев COVID-19 / ua.depositphotos.com

По состоянию на утро вторника, 28 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6552 жителей страны. В том числе заболели 574 ребенка и 165 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 1288 человек; летальных случаев - 143; выздоровели 2927 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и г. Киев (461).

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 401 956 человек;
  • выздоровели - 2 248 071 человек;
  • летальных исходов - 55 863;
  • проведено ПЦР-тестов - 12 741 131.
Коронавирус в Украине сегодня - статистика на утро 28 сентября 2021 / t.me/mozofficial

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 27 сентября 2021, коронавирус в Украине за сутки выявили у 3007 жителей страны. Были госпитализированы 1478 человек; летальных случаев - 94; выздоровели 952 человека.

Большинство новых выявленных случаев коронавируса в Украине приходится на индийский штамм коронавируса, известный как Дельта. Скорость распространения COVID-19 выросла в разы, а каждый инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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В Украине ситуация с заболеваемостью коронавирусом в дальнейшем будет ухудшаться, она, вероятно, будет тяжелее, чем в 2020 году. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Обязательная вакцинация от коронавируса в Украине

Министерство здравоохранения Украины подготовило проект приказа о Перечне профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Документ обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно документу, чиновников и учителей хотят включить в перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. В случае отказа или уклонения от вакцинации от COVID-19 их будут отстранять от работы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государственные служащие должны получить 2 дозы вакцины от коронавируса в течение двух недель.

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