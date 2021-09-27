Дельта-штамм COVID-19 доминирует в Украине: в Минздраве назвали его симптомы

Кузин рассказал о ситуации с коронавирусом в Украине / УНИАН

Большинство новых выявленных случаев коронавируса в Украине приходится на индийский штамм коронавируса, известный как Дельта. Скорость распространения COVID-19 выросла в разы, а каждый инфицированный может в среднем заразить 5-8 человек, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Стоит заметить, что мы столкнулись с Дельта-штаммом, который не совсем типичный для нас. Тот вариант вируса, который циркулировал у нас изначально - Альфа-штамм. Он распространялся не так быстро. Скорость распространения Дельты выросла в разы", - рассказал Кузин в интервью для РБК-Украина.

"Мы точечно берем информацию из каждой области и видим, что все случаи, которые сейчас секвенируются и выявляются - это Дельта", - добавил Кузин.

Также главный санврач Украины отметил, что клиническое течение COVID-штамма Дельта несколько иное. Начальные симптомы также несколько отличаются.

Читайте такжеПоследствия COVID-штамма Дельта у детей: педиатр предупредила о серьезных осложнениях"Не в 100% случаев дельта-варианта есть кишечные расстройства и тому подобное. Это по сути 5-7% от общего количества. Обычно течение коронавирусной болезни, и Дельта-штамма в частности, начинается как обычная острая респираторная вирусная инфекция: это насморк, слабость, повышение температуры тела. У вакцинированных людей в случае инфицирования наблюдается стертая субклиническая форма заболевания, которая протекает проще и без типичных симптомов", - объяснил Кузин.

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Как сообщал Главред, украинцы, которые попадают в больницы с коронавирусом, в большинстве жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом аносмия - потеря вкуса и обоняния - встречается намного реже. О таких симптомах COVID-19 у своих пациентов рассказал директор Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

Симптомом коронавируса COVID-19 у детей могут быть судороги, включая эпилептический статус. К такому выводу пришли ученые по результатам проведенного исследования.

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Комаровский считает, что от разных вариаций коронавируса, среди которых и Дельта, может помочь защититься вакцинация. После того, как человек сделал прививку, в его организме вырабатывается огромное количество антител, которые могут быть направлены на блокировку вируса.