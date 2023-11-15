"Чистка от нацизма": россияне слепили пропагандистскую листовку с лицом украинской певицы

Певица и блогер FIINKA оказались в центре позорной российской рекламной афиши, которая пропагандировала русификацию фамилий.

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Оккупанты глумливо предлагали мелитопольцам менять "нацистскую"-украинскую фамилию на "великорусскую" / коллаж Главред, Facebook и Twitter

Русские пропагандисты в очередной раз с громким звуком сели в лужу. Недавно оккупанты развесили на территории Мелитополя позорные рекламные объявления, которые агитировали менять украинские фамилии и гражданство на гражданство страны-агрессора РФ. Фото такой листовки было опубликовано в соцсети Х (бывший Twitter).

На листовке, в частности, оккупанты глумливо предлагают менять "нацистскую"-украинскую фамилию "Галушко" на "приличную-великорусскую" ‒ "Глушкова".

Но "мегамозги" из русской пропаганды для фото на листовку почему-то выбрали участницу нацотбора на "Евровидение-2023", певицу и блогершу FIINKA (Ирину Выхованец). Сама оказалась девушкой с юмором и иронично прокомментировала всю ситуацию у себя в Instagram.

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"Утром знакомый воин ВСУ, который, кстати, родом из Мариуполя, присылает мне эти фото и говорит: "Ируся, как тебя приятно здесь видеть". Господь, слезь и посмотри на это покаяние. Как можно выбрать фотографию максимально проукраинской молодой гуцулки для призыва смены фамилий? Интересно, чего именно моя фотография на обложке этой новейшей интерпретации "Мины Мазайло [легендарная пьеса Николая Кулиша, сюжет которой завязан на изменении украинской фамилии на "великорусскую" - Главред]"? А, точно. Я же в одном интервью сказала, что националистка. А тем калицунам все равно, что нацистка, что националистка. Но приятно стать лицом украинского нацизма. Ох, как хорошо было бы, если мо**альских детей пугали FIINKA", – написала артистка.

Ситуация в Мелитополе

В Мелитополе подорвали штаб врагов, ликвидированы офицеры оккупантов, рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины. По данным разведки, атаку организовали представители движения сопротивления.

Позже Иван Федоров рассказал новые детали удара по штабу РФ в Мелитополе. Он акцентировал внимание на том, что оккупанты пытались обеспечить безопасность своего совещания, однако им не удалось этого сделать.

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