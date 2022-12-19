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"Что-нибудь выкинут": Гиркин анонсировал удары ВСУ по Москве и назвал сроки

19 декабря 2022, 15:13
При выборе целей ВСУ могут ориентироваться на систему ПВО на территории России, не исключил Игорь Гиркин.
Гиркин
Игорь Гиркин / УНИАН

Сбежавший с Донбасса бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил о том, что в ближайшее время следует ждать ударов Вооруженных сил Украины по Москве.

Российский террорист не исключил, что удары могут быть нанесены в новогоднюю ночь.

"Я не исключаю возможности или на Новый год, или еще в какой-то день удара врага или по Москве, или по какому-то другому пункту", — плачется "Стрелок".

Он также уточнил, что при выборе целей ВСУ могут ориентироваться на систему ПВО на территории России.

"Что-нибудь на Новый год они обязательно выкинут. Не знаю, против Москвы или нет, но что-нибудь обязательно выкинут, сто процентов", — уверен клиент Гаагского трибунала.

Он напомнил, что во время посещения Путиным Крымского моста, был нанесен удар по стратегическим силам РФ.

"Пролетели, пока вся наша ПВО смотрела, чтобы президента [РФ], не дай бог, не повредили на Крымском мосту", — добавил Гиркин.

Ранее российский пропагандист Владимир Соловьев и бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) устроили публичную свару из-за войны в Украине.

Причиной стало то, что Соловьев заявил, что Гиркин поехал воевать в Украину, но "об*****ся" и вернулся.

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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