Что Зеленский хочет обсудить с Орбаном: в ОП рассказали о темах переговоров

У Зеленского сообщили, чего могут коснуться возможные переговоры с Орбаном.

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Что Зеленский хочет обсудить с Орбаном: / коллаж: Гларвед, фото: РОССМИ, Википедия

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном могут затронуть совершенно разные темы. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам Жовквы, переговоры не будут сводиться только к вопросу нацменьшинств, они также затронут широкий спектр двусторонних отношений, включая экономику.

Игорь Жовква также напомнил, что в Украине приняли закон о национальных меньшинствах, который соответствует рекомендациям Европейской комиссии.

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Также он добавил, что для переговоров есть масса различных тем, они могут касаться транзита между государствами и экономических отношений в том числе.

"Можем говорить об экономике, можем говорить о транзите между соседними государствами. Мы, безусловно, подготовим этот визит и будут работать команды. Ничего лучше в дипломатии, чем переговоры лицом к лицу, не придумано", - резюмировал Жовква.

Венгрия и Украина

Напомним, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обеспокоен возможным членством Украины в Европейском союзе. Он считает, что это приведет к перераспределению центральноевропейской помощи, которая предоставлялась странам-членам, в пользу Украины. Об этом Орбан интервью TV2.

Также, Венгерский премьер Виктор Орбан в очередной раз сделал заявление по лекалам пропаганды агрессора России. Развязанную войну против Украины он назвал "военной операцией" и сказал, что, дескать, все должны быть счастливы, что "не будет объявления войны", иначе Кремль проведет всеобщую мобилизацию.

При этом, Орбан согласился встретиться с президентом Украины. После полномасштабного вторжения России в Украину Виктор Орбан и Владимир Зеленский воздерживались от официальных двусторонних встреч, поэтому эта встреча состоится впервые за 2 года. Об этом сообщил Орбан во время пресс-конференции, передает Sky News.

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